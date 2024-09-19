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Кто вообще проверяет этих курьеров? После шокирующего видео «Неаткарига» обратилась в госорганы (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 19 сентября, 2024 17:03

ЧП и криминал 1 комментариев

"Два смуглых паренька с рюкзаками Bolt Food на плечах продемонстрировали идеальное отношение к клиентам: один из них достал из рюкзака упаковку с едой, которую должен был доставить заказчику, а другой похлопал по ней гениталиями. Все еще хотите получать вкусную еду от курьеров «болт» и «волт»?" - спрашивает Элита Вейдемане в своей колонке в "Неаткариге".

Далее она рассказывает, что отправила вопросы в Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС): следит ли этот орган за поведением поставщиков продуктов питания Wolt и Bolt, не запускают ли курьеры руки в еду, соответствует ли еда санитарным нормам т. д.

Винета Гринберга, руководитель отдела ПВС по надзору за продуктами питания ответила, что предприятия и заведения общепита,  (как использующие Bolt/Wolt, так и нет) проверяются ПВС не реже одного раза в год, в том числе на предмет гигиены, обучения персонала и т. д. Предприятия, работающие с Bolt и Wolt, должны гарантировать, что их продукты питания отвечают требованиям качества и упакованы таким образом, чтобы к ним не мог получить доступ поставщик.

А курьеры, доставляющие продукты, отдельно в ПВС не регистрируются, их нанимают компании Bolt или Wolt, которые отвечают за то, чтобы курьеры были осведомлены о гигиенических требованиях и соблюдали их в процессе доставки продуктов/пищи. Поскольку курьеры доставляют продукты в закрытой упаковке, по закону не требуется никаких дополнительных медицинских сертификатов или обучения.

После того как знаменитая история получила широкую огласку в социальных сетях, появились объяснения, что курьер достал из рюкзака упаковку, которую все равно нужно было выбросить в мусор, потому что адрес доставки был указан неверно.

Но есть некоторые несоответствия с тем, что говорит ПВС. Например, согласно ее объяснениям, еда должна быть упакована таким образом, чтобы поставщик не имел к ней доступа. Но бумажный контейнер, в который помещена еда, легко открыть. В сети распространилась еще одна история, в которой женщина, открыв две пластиковые коробки, обнаружила, что более половины еды изчезло...

На вопросы «Неаткариги" ответили и в Министерстве здравоохранения. «В соответствии с законодательством лица, участвующие в пищевой цепи, обязаны соблюдать установленные законодательством гигиенические требования к персоналу, а руководитель предприятия питания несет ответственность за квалификацию и соответствие законодательству лиц, занятых в пищевой цепи".

"Некоторые читатели высказывают подозрения, что вспышка дифтерии, серьезного инфекционного заболевания в Латвии, может быть связана с тем, что в страну въезжает большое количество мигрантов, которые, возможно, являются носителями различных заболеваний. И именно мигранты попадают в ряды курьеров Wolt и Bolt, хотя изначально считалось, что ими будут желающие подработать студенты. Нечего и говорить, что не все эти смуглые курьеры - студенты латвийских вузов, - пишет Вейдемане. - Министерство здравоохранения не видит связи между мигрантами и дифтерией (или любой другой внезапной вспышкой). Но обнадеживает то, что «расследования продолжаются».

"В любом случае, судьба каждого едока находится в его собственных руках: пользоваться или нет услугами Bolt/Wolt, делать или не делать прививку от дифтерии, проверять или не проверять чистоту рук курьеров и т.д. Или - в конце концов - готовить себе еду дома, не опасаясь получить легкое расстройство желудка. Это лучший сценарий", - заключает она.

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