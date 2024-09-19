Sevišķi liels "paldies" progresīvajiem, kas šos cūkas te atveda un nodarbina. Vispār, kāds pārbauda viņu veselību un to somu higiēnas stāvokli? Godīgi, uzsita vēmienu Ak, jā, labu apetīti visiem progresīvajiem pamuļķiem. pic.twitter.com/cOBia9mIio— AnceAV ❤ (@AnceAV) September 13, 2024
Далее она рассказывает, что отправила вопросы в Продовольственно-ветеринарную службу (ПВС): следит ли этот орган за поведением поставщиков продуктов питания Wolt и Bolt, не запускают ли курьеры руки в еду, соответствует ли еда санитарным нормам т. д.
Винета Гринберга, руководитель отдела ПВС по надзору за продуктами питания ответила, что предприятия и заведения общепита, (как использующие Bolt/Wolt, так и нет) проверяются ПВС не реже одного раза в год, в том числе на предмет гигиены, обучения персонала и т. д. Предприятия, работающие с Bolt и Wolt, должны гарантировать, что их продукты питания отвечают требованиям качества и упакованы таким образом, чтобы к ним не мог получить доступ поставщик.
А курьеры, доставляющие продукты, отдельно в ПВС не регистрируются, их нанимают компании Bolt или Wolt, которые отвечают за то, чтобы курьеры были осведомлены о гигиенических требованиях и соблюдали их в процессе доставки продуктов/пищи. Поскольку курьеры доставляют продукты в закрытой упаковке, по закону не требуется никаких дополнительных медицинских сертификатов или обучения.
После того как знаменитая история получила широкую огласку в социальных сетях, появились объяснения, что курьер достал из рюкзака упаковку, которую все равно нужно было выбросить в мусор, потому что адрес доставки был указан неверно.
Но есть некоторые несоответствия с тем, что говорит ПВС. Например, согласно ее объяснениям, еда должна быть упакована таким образом, чтобы поставщик не имел к ней доступа. Но бумажный контейнер, в который помещена еда, легко открыть. В сети распространилась еще одна история, в которой женщина, открыв две пластиковые коробки, обнаружила, что более половины еды изчезло...
На вопросы «Неаткариги" ответили и в Министерстве здравоохранения. «В соответствии с законодательством лица, участвующие в пищевой цепи, обязаны соблюдать установленные законодательством гигиенические требования к персоналу, а руководитель предприятия питания несет ответственность за квалификацию и соответствие законодательству лиц, занятых в пищевой цепи".
"Некоторые читатели высказывают подозрения, что вспышка дифтерии, серьезного инфекционного заболевания в Латвии, может быть связана с тем, что в страну въезжает большое количество мигрантов, которые, возможно, являются носителями различных заболеваний. И именно мигранты попадают в ряды курьеров Wolt и Bolt, хотя изначально считалось, что ими будут желающие подработать студенты. Нечего и говорить, что не все эти смуглые курьеры - студенты латвийских вузов, - пишет Вейдемане. - Министерство здравоохранения не видит связи между мигрантами и дифтерией (или любой другой внезапной вспышкой). Но обнадеживает то, что «расследования продолжаются».
"В любом случае, судьба каждого едока находится в его собственных руках: пользоваться или нет услугами Bolt/Wolt, делать или не делать прививку от дифтерии, проверять или не проверять чистоту рук курьеров и т.д. Или - в конце концов - готовить себе еду дома, не опасаясь получить легкое расстройство желудка. Это лучший сценарий", - заключает она.