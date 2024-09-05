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«Кто-то сильно ухи обожрался»: во сколько Риге обошлись Дни города, подсчитал Чекушин (2)

Редакция PRESS 5 сентября, 2024 18:11

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-Праздники отгремели, начинается осень и подготовка к составлению бюджетов самоуправлений и всей страны. Во время дня рождения города Риги я решил притормозить с публикацией смет, чтобы не быть этаким Скруджем на пиру, но теперь, когда "дни рождения отгремели отгуляли", разберём кто и сколько на этом празднике жизни заработал, - пишет Константин Чекушин, депутат Рижской думы, на своей страничке в Фейсбуке.

Итак, смотрим и изучаем ответ департамента на мой запрос.

Концерт на набережной в ночь с 17 на 18 августа обошёлся почти в пол миллиона евро. (487 594.86 EUR)
Дизайнерская "ракета" на площади Ливов обошлась в 41 300 евро. Про объекты на Домской площади и на набережной не грех и повторить - 165 000,00 и 114 888,00 евро соответственно.

Реновация и размещение двух надписей RĪGA в городе обошлось в скромные 6230. Учитывая, что эти надписи уже были куплены в прошлом и находились на складе, то это цена белой краски и привоза-увоза букв.

10 кресел для отдыха и два гамака, которые забраковала служба защиты потребителей, обошлись в 13 717,98 EUR.

Огненное шоу в парке победы в сумме обошлось в 135 638,96 EUR.

И так далее.

В сумме это огромные деньги. Просто огромные. При этом, если сравнить с праздниками других городов, то Рига ничем особенным и не выделилась.

Однако, бюджет освоен. Для кого-то этот праздник удался на славу.

В этом месте каверзный читатель мне напишет - "не ты бюджет распределяешь, вот и бесишься". И он будет в чём-то прав. Ведь за такие деньги можно было бы устроить что-то грандиозное, а в Риге получилось... Да вы и сами видели как получилось.

...Изучив цифры, пользователи Фейсбука испытали шок и возмущение:

-Кто-то сильно ухи обожрался. И им за это ничего не будет,как всегда.

-Но я так понимаю. что закон же не нарушен. Другой вопрос - как можно в принципе устраивать все эти шоу, если на Ригу надвигается коммунальный коллапс...

-Какое скотство! Впрочем, не впервые в истории Риги...

-Гулять так гулять... кстати, а зачем убирают буквы города (RIGA)? Нашли бы подходящее место и оставили на постоянное место как туристический объект. И местным, и гостям приятно. И хорошая реклама города для мира.

 

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