Starlink для российской армии: группу молодёжи судят за поставки санкционной продукции через Латвию

© Lsm.lv 22 сентября, 2025 11:21

ЧП и криминал 0 комментариев

В Рижском городском суде рассматривается дело против группы молодых людей, обвиняемых в помощи России и нарушении санкций. По версии прокуратуры, через Латвию были организованы поставки товаров для армии РФ, включая спутниковые интернет-системы Starlink. За нарушение санкций грозит до десяти лет лишения свободы.

На заседание прибыли трое обвиняемых, четвёртый, гражданин Азербайджана Али Халилов, принимал участие из Рижской центральной тюрьмы. Его прокуратура считает главным организатором схемы. Остальные участники — Данила Гоцуляк, Ален Навицкас и Мария Михеева — выполняли отдельные задания: открывали счета, контролировали поставки и оборудование.

Речь идёт о более чем 60 устройствах Starlink Mini Kit. ЕС запретил их передачу России, но часть устройств, по данным обвинения, попала на московский рынок «Горбушка» и далее в распоряжение подразделения «Ахмат». Эти «старлинки» предназначались для Луганска, часть данных доступа к ним Халилов передал позже.

Следствие утверждает, что закупки финансировались самим Халиловым и другими лицами, а товары перепродавались в РФ. Кроме Starlink, ввозились рюкзаки, элементы оружия, оптика, калибраторы и портативные метеостанции с баллистическим калькулятором. Предполагается, что обвиняемые через фирмы в Болгарии и Германии закупали пули и гильзы у польских компаний. Общая стоимость заказов оценивается около 200 тысяч евро.

«Эти товары приобретались с корыстной целью, а затем попадали к лицам, связанным с Вооружёнными силами РФ», — заявил прокурор Роберт Урдзиньш.

Офицер Национальных вооружённых сил Янис Слайдиньш подчеркнул, что Россия активно использует посредников для доступа к западной технике: «Это стоит дороже, но у них по всему миру достаточно людей, которые помогают поставлять такие товары».

В деле фигурируют около 20 установленных и несколько неустановленных лиц. Досудебное расследование продолжается. На этой неделе прокурор не успел зачитать обвинение полностью — заседание продолжится в ноябре.

Адвокат Артур Звейсалниекс заявил, что его подзащитный Гоцуляк выскажет своё отношение к обвинению позже: «Из того, что он не под стражей, можно сделать вывод, что его роль была значительно меньше». Адвокат Хелена Пурвиня отказалась от комментариев.

Солнышко ещё выглянет: погода на завтра

Важно 15:11

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии ожидается холодное утро, но днем по всей стране будет светить солнце, хотя возможны и дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Прохладное утро: погода на вторник намекает на осень

Новости Латвии 14:51

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет прохладное утро, днём по всей стране будет светить солнце, но ожидаются также дождевые облака, прогнозируют синоптики.

Экс-министр культуры создала музей Пурвитиса без его картин ради госфинансирования?

Важно 14:33

Важно 0 комментариев

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

В Огрском крае открылся музей, посвящённый художнику Вильгельму Пурвитису, однако в экспозиции нет ни одной его картины. Учреждение создано фондом «Viegli», которым руководит бывший министр культуры Жанете Яунземе-Гренде. Несмотря на критику профессионалов, музей получил официальную аккредитацию и теперь может претендовать на госфинансирование, сообщает передача Nekā personīga (TV3).

Корзина низких цен себя не оправдала: производители продуктов бьют тревогу

Важно 14:25

Важно 0 комментариев

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис в программе «900 секунд» на телеканале TV3 отмечает, что инициатива «низкой ценовой корзины» пока не дала ожидаемых результатов — доля местных продуктов в ней слишком мала, а потребители не ощущают существенного снижения цен.

Не доверяйте иностранцам: Бюро по защите Сатверсме призывает учёных бояться шпионов

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Бюро по защите Сатверсме (SAB) предупредило, что помимо различных секторов, к которым разведки и службы безопасности других стран пытаются получить доступ, они также активно интересуются теми, кто работает в сфере образования и науки, чтобы получить полезную информацию, пишет LSM.

Мамыкин на шоу у Соловьёва объяснил, почему Пугачёву не выгоняют из Латвии

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

Бывший евродепутат из Латвии Андрей Мамыкин, который переехал жить в Москву и регулярно посещает ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым», на этот раз обратился к теме выдворения российских граждан из Латвии. Пропагандист Соловьёв в этой связи поспешил упомянуть также Максима Галкина и Аллу Пугачёву, которые в настоящее время находятся в Латвии, пишет nra.lv.

«Моя дочь наверняка не единственная!» Отец рассказал как работник кебабной знакомился с малолетней девочкой

Важно 14:11

Важно 0 комментариев

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

Приток иммигрантов в последние годы заметно изменил жизнь в Латвии. Один отец публично обратился к другим родителям с предупреждением — обсудить с дочерьми вопросы безопасности, которые могут пригодиться каждой молодой женщине и девочке.

