Starlink для российской армии: группу молодёжи судят за поставки санкционной продукции через Латвию

На заседание прибыли трое обвиняемых, четвёртый, гражданин Азербайджана Али Халилов, принимал участие из Рижской центральной тюрьмы. Его прокуратура считает главным организатором схемы. Остальные участники — Данила Гоцуляк, Ален Навицкас и Мария Михеева — выполняли отдельные задания: открывали счета, контролировали поставки и оборудование.

Речь идёт о более чем 60 устройствах Starlink Mini Kit. ЕС запретил их передачу России, но часть устройств, по данным обвинения, попала на московский рынок «Горбушка» и далее в распоряжение подразделения «Ахмат». Эти «старлинки» предназначались для Луганска, часть данных доступа к ним Халилов передал позже.

Следствие утверждает, что закупки финансировались самим Халиловым и другими лицами, а товары перепродавались в РФ. Кроме Starlink, ввозились рюкзаки, элементы оружия, оптика, калибраторы и портативные метеостанции с баллистическим калькулятором. Предполагается, что обвиняемые через фирмы в Болгарии и Германии закупали пули и гильзы у польских компаний. Общая стоимость заказов оценивается около 200 тысяч евро.

«Эти товары приобретались с корыстной целью, а затем попадали к лицам, связанным с Вооружёнными силами РФ», — заявил прокурор Роберт Урдзиньш.

Офицер Национальных вооружённых сил Янис Слайдиньш подчеркнул, что Россия активно использует посредников для доступа к западной технике: «Это стоит дороже, но у них по всему миру достаточно людей, которые помогают поставлять такие товары».

В деле фигурируют около 20 установленных и несколько неустановленных лиц. Досудебное расследование продолжается. На этой неделе прокурор не успел зачитать обвинение полностью — заседание продолжится в ноябре.

Адвокат Артур Звейсалниекс заявил, что его подзащитный Гоцуляк выскажет своё отношение к обвинению позже: «Из того, что он не под стражей, можно сделать вывод, что его роль была значительно меньше». Адвокат Хелена Пурвиня отказалась от комментариев.