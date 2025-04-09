Кто подбил мусоровоз? В Риге начались возгорания выброшенных литиевых батарей

Как сообщили в Рижской думе, в начале апреля на перекрёстке улиц Индрупес и Зилупес загорелся мусоровоз, так как один из жителей выбросил в бытовой мусор коробку с мобильными телефонами, которые воспламенились во время прессования отходов. Чтобы предотвратить более серьёзную аварию, работникам пришлось принудительно выгрузить мусор на проезжую часть.

Литиевые батареи, мобильные телефоны, портативные компьютеры, электронные сигареты и другие устройства с литиевыми аккумуляторами особенно пожароопасны, если их выбрасывают вместе с бытовыми отходами, которые подвергаются прессованию. Такие ситуации представляют угрозу не только для работников сферы управления отходами, но и для жителей и окружающей среды.

Рижская муниципалитет отмечает, что из-за неправильной сортировки загораются не только грузы мусоровозов, но и контейнеры на площадках для сбора отходов, что может угрожать жизни и безопасности людей, а также движимому и недвижимому имуществу рядом с местом возгорания.

Все виды отработанных и неисправных бытовых и электрических приборов классифицируются как экологически опасные отходы, поскольку могут содержать вещества, вредные для окружающей среды и здоровья человека. Если батареи или электрические приборы не сдаются на переработку, то, попадая в окружающую среду, они могут вызывать токсическое загрязнение, нанося вред природе и здоровью людей. Электроприборы и батареи содержат ряд опасных химических веществ, таких как свинец, кадмий, олово, ртуть.

Рижская муниципалитет напоминает, что батареи, старые мобильные телефоны и другую электротехнику можно бесплатно сдавать в нескольких официальных пунктах приёма по всему городу.

Их можно доставить в мобильные пункты приёма, организованные «Латвийским зелёным пунктом» и «Eco Baltia vide», оставить в специальных контейнерах для сбора батарей, размещённых в торговых точках, а также воспользоваться возможностями сдачи, предлагаемыми системой ответственности производителей.

Также батареи можно сдать на автозаправках, а операторы по управлению отходами предлагают предприятиям и офисам специальные контейнеры для хранения батарей и организуют их сбор.