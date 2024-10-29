Кто первым пришел, тот и купил! Новости партнеров Редакция PRESS 29 октября, 2024 16:27 Новости партнеров

Глаза разбегаются: 26 тысяч товаров участвует в большой складской распродаже Maxima Latvija - цены начинаются с 5 центов.

Если вы не знаете, сообщаем: с 24 октября по 6 ноября в магазинах крупнейшей торговой сети страны устроена исторически крупнейшая складская распродажа. Что это значит? То, что всех нас ждут различные нужные вещи - по супертолерантным ценам.

На полках Maxima Latvija -- более 26 000 товаров. Есть все: от канцелярских принадлежностей, носков и колготок, одежды, посуды, щеток, бытовой электроники до автомобильных товаров, бытовой химии и товаров для сада.

Руководство предприятия просит заранее планировать свои визиты в магазины, учитывая возможный наплыв покупателей в период распродажи. И вот почему.

У каждого экономного человека есть список необходимых вещей с определенными параметрами, которые он желает купить по максимально низким ценам, какие возможны. Для многих это посуда – тарелки, кружки, сковороды, ложки, вилки, формы для выпечки, кулинарные лопатки и подобные необходимые товары для кухни. Приятно, когда, скажем тарелка ILAJA обойдется в 2,49 евро; а комплект полотенец для кухни 2,79 евро. Кулинарная лопатка FISSMAN на складской распродаже стоит 0,79 евро. Форма для выпечки кекса -- не помешает, если платить за нее 2,49 евро. Опять же, сковорода TEFAL на складской распродаже стоит 21,69 евро...

Хорошая идея -- купить елочные игрушки — скоро Рождество, можно обновить домашнюю коллекцию украшений, которые стоят невероятно разумных денег и просто просятся в мою корзинку: чудесные «золотые» и «серебряные» наборы в удобной упаковке по цене менее 3 евро. В подарок на Новый год (пусть полежит пару месяцев) подруге приобретаю увлажнитель воздуха HENSKE за 7,49 евро. Вообще, советую изучить предложение из ассортимента бытовой техники — найдете немало полезного, нужного, функционального и качественного!

Мамочки будут счастливы – на складской распродаже много чего есть для малышей, включая детские колготки, тапочки, перчатки, обувь и многое другое. Канцелярские товары для школьников – тоже идите и смотрите, скорее всего найдете нужное. Например, пластилин 8 цветов предлагается в этой акции за 0,69 евро, тетради (24 страницы) - за 0,15 евро и так далее.

"Складская распродажа в магазинах Maxima проводится впервые, это новый и уникальный способ сделать покупки в наших магазинах еще более выгодными, предоставив возможность сэкономить на ряде непродовольственных товаров. Это предложение включает как сезонные товары, которые помогут заранее подготовиться к долгожданным праздникам, так и полезные вещи на каждый день. Надеемся, что каждый найдет для себя что-то подходящее.

Складская распродажа действует по принципу «Кто первый пришел, того и товар", аналогичных товаров может не быть, поэтому мы рекомендуем заранее планировать свои покупки, что позволит выбрать из более широкого ассортимента по сниженным ценам", - говорит Эдвинс Лакстигала, директор по управлению категориями и закупками Maxima Latvija.

(!) Акционные товары доступны в 97 магазинах форматов Maxima X, Maxima XX или Maxima XXX.

Совет. Чтобы не набрать лишнего на распродаже, составьте список предполагаемых покупок. Например, проверьте кухню. Там наверняка найдутся кружки со сколами и полотенца не первой свежести, которые давно пора обновить.

Проведите ревизию домашнего хозяйства — решите, что вам требуется сегодня, что можно купить про запас. Когда список будет готов, можно приступать к поиску всего необходимого в Maxima Latvija.

Людмила ВЕВЕРЕ, цены из магазина Maxima Latvija на улице Ницгалес в Риге – 28 октября, фото автора.

Более подробная информация доступна по ссылке: www.maxima.lv/letakvairsnebus.