Кто ответит за павших коней? Президент требует проверки гибели животных в Кемери (ВИДЕО +16)

Поводом стало обращение активистов и опубликованная открытая информация о ситуации на Дундуруских лугах в Кемерском национальном парке, где обнаружено большое количество погибших животных. После ознакомления с данными президент пришёл к выводу, что необходима тщательная проверка фактов.

«Если отсутствие чёткого регулирования привело к длительным страданиям и гибели почти 100 беззащитных животных этой зимой, необходимо устранить этот "правовой пробел"», - говорится в письме жителей. По данным фонда Кемерского национального парка, на Дундуруских лугах ранее обитали около 100 лошадей и 130 диких быков. При этом примерно 20% стада диких быков погибли.

Руководитель фонда Кемерского национального парка Андис Лиепа заявил, что гибель животных не является чем-то необычным. По его словам, животных подкармливают и обеспечивают водой, а гибель отдельных особей, в том числе молодых, может происходить естественным образом.

«Это не является чем-то чрезвычайным. Животные получают корм и воду», - заявил Лиепа. Из-за общественного резонанса погибших животных планируется вывезти с лугов. Это будет непросто, поскольку территория заболочена и специальная техника не может туда заехать - туши придётся подтягивать к дороге с помощью тракторов.

Одновременно министр земледелия Армандс Краузе заявил о необходимости проверить, не стала ли причиной массовой гибели диких быков халатность или жестокое обращение. В Государственной полиции также подтвердили, что начали проверку полученной информации.

"Мы знаем, что это видео жестокое! Однако на данный момент в лугах Дундуру уже насчитано 59 мертвых животных, поэтому мы решили показать общественности правду, - говорится на ФБ странице Zirga daba, разместившего это видео погибших животных.