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Кто не рискует, не пьет парацетомол? У популярных таблеток найдена нехорошая побочка (1)

Редакция PRESS 2 апреля, 2025 10:33

Наука и технологии 1 комментариев

Исследования показывают, что препараты c парацетамолом не только снимают боль, но и влияют на работу мозга, пишет LA.LV.

Оказывается, многие повседневные лекарства способны воздействовать на мозг. Некоторые из них связаны с агрессивным поведением на дорогах, азартными играми и даже необычными сексуальными импульсами.

Исследование, проведенное в США, показало, что парацетамол может влиять не только на головную боль.

Этот препарат, также известный как ацетаминофен, является одним из самых популярных анальгетиков, поскольку считается дешевым, безопасным и эффективным. Однако ученые из Университета штата Огайо обнаружили, что он может повышать склонность к рисковому поведению.

«Ацетаминофен, похоже, снижает уровень тревожности при обдумывании рискованных действий — они просто не кажутся такими страшными, — пояснил профессор нейробиологии Болдуин Вэй, опубликовавший исследование в 2020 году. — Поскольку почти 25 % населения США принимают ацетаминофен каждую неделю, такое изменение восприятия риска может иметь значительные последствия для общества».

Между тем, в Великобритании ежегодно без рецепта продаются 200 миллионов упаковок парацетамола. Это неудивительно — упаковка из 16 таблеток в некоторых аптеках стоит всего 49 пенсов.

Согласно официальной статистике национальной службы здоровья (НСЗ), только в Англии в прошлом году врачи выписали 14,8 миллиона рецептов на парацетамол. Представители НСЗ заявляют, что парацетамол «редко вызывает побочные эффекты» и безопасен для регулярного применения в течение многих лет.

Однако новое исследование дополнило растущие доказательства того, что влияние ацетаминофена выходит за рамки обезболивания и затрагивает психологические процессы.

Предыдущие исследования показали, что он может снижать эмоциональную чувствительность, уменьшать эмпатию и даже ухудшать способность мозга распознавать ошибки.

Новое исследование, опубликованное в Social Cognitive and Affective Neuroscience, показывает, что прием ацетаминофена может изменять восприятие риска.

В ходе серии экспериментов с участием более 500 студентов ученые проверяли, как однократный прием 1000 мг ацетаминофена (максимальная рекомендуемая доза для взрослых в США) влияет на рискованное поведение по сравнению с плацебо.

Участники должны были надувать виртуальный воздушный шар на экране компьютера: за каждое нажатие они зарабатывали воображаемые деньги, но если шар лопался, они теряли всё.

Результаты показали, что студенты, принимавшие ацетаминофен, чаще шли на риск и лопали воздушные шарики, чем те, кто получал плацебо.

Ученые также предполагают, что этот эффект может быть связан со снижением тревожности.

Исследователи подчеркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы изучить другие психологические факторы и биологические механизмы, влияющие на принятие решений при приёме парацетамола.

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