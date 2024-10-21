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Кто курит вместо уроков?! В школах устанавливают дорогостоящие детекторы дыма от вейпов

© Mixnews 21 октября, 2024 18:27

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Scanpix/SYSPEO/SIPA/

В некоторых школах Латвии начали стали устанавливать дорогостоящие детекторы для более эффективного выявления учеников, использующих электронные сигареты. Как сообщил директор Улброкской средней школы Нормунд Балабка в интервью порталу tv3.lv, такие устройства уже функционируют в его учебном заведении.

По словам Балабки, пока рано делать выводы, но устройства внушают большие надежды. В школе установили три детектора, стоимость каждого составила около 1200 евро. Первые результаты планируется оценить в начале следующего года.

«Мы были в одной из школ в Литве, где даже в фойе ощущался характерный сладковатый запах электронных сигарет. Поэтому литовцы активнее стали внедрять такие детекторы. Учитывая, что классические сигареты в школе мы не замечали уже несколько лет, требовалось найти новый способ борьбы. Эти детекторы хороши тем, что они не реагируют на ложные сигналы, например, если на кухне что-то подгорело.»

Детекторы, поступающие из США через литовскую компанию, обладают высокой степенью технологичности. Они работают так незаметно, что ученики даже не догадываются о срабатывании — сигнал мгновенно отправляется на мобильные телефоны директора или учителей. В дальнейшем школа планирует закупить муляжи детекторов, чтобы периодически их менять и тем самым усиливать эффект непредсказуемости для учащихся.

Как уже сообщалось, с 2025 года в Латвии будет запрещено продавать сигареты, табачные изделия и электронные устройства для курения лицам младше 20 лет. Также будет введен запрет на продажу ароматизированных жидкостей для вейпов, за исключением тех, которые имитируют вкус и запах табака.

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