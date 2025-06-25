Кто доживёт: планируются доплаты к пенсиям для самых старых

При втором сценарии, если возрастная планка была бы снижена до 80+, в бюджете следующего года потребовалась бы почти в три раза большая сумма - 30,5 млн евро.

Хотя это одна из приоритетных целей Минблага на 2026 год, в настоящее время нет четкого ответа на вопрос, будут ли на это выделены деньги.

В настоящее время в Латвии 57 000 пенсионеров в возрасте старше 85 лет, а 117 000 - старше 80 лет. По статистике министерства, средний размер пенсии с доплатой для обеих групп составляет 545,25 и 544,40 евро соответственно, что значительно меньше, чем для более молодых получателей пенсии, для которых эта сумма в среднем составляет от 643,24 до 664,33 евро.

С точки зрения надбавки за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, 58% пенсия назначалась с 1997 года (1,62 евро в год), у 28% право на пенсию началось с 2018 года (надбавка не назначалась, и зарегистрирован страховой стаж до 31 декабря 1995 года), 14% пенсия назначалась до конца 1996 года (2,43 евро в год), рассказал министр благосостояния Рейнис Узулниекс на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам.

Надбавку обещали индексировать ежегодно. Круг лиц, которым она будет выплачиваться, планируется постепенно увеличивать каждые три года, пока в 2038 году ее не будут получать все пенсионеры старше 65 лет.

Такой сбалансированный подход позволит снизить нагрузку дополнительных расходов на государственный бюджет за 13-летний период.

Прогнозируется, что в 2050 году они достигнут 697 млн евро, что составляет 0,74% ВВП.

Как напомнил Узулниекс, это делается потому, что в будущем людей трудоспособного возраста будет меньше, а коэффициент замещения дохода снизится. Для того, чтобы сбалансировать этот коэффициент, необходимо ввести данный механизм.

(Diena)