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Кто доживёт: планируются доплаты к пенсиям для самых старых

© LETA 25 июня, 2025 15:08

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство благосостояния планирует ввести базовую пенсию, или доплату за стаж сначала для пенсионеров старше 85 лет, чьи пенсии самые низкие. Для этой цели требуется 12,8 млн евро.

При втором сценарии, если возрастная планка была бы снижена до 80+, в бюджете следующего года потребовалась бы почти в три раза большая сумма - 30,5 млн евро.

Хотя это одна из приоритетных целей Минблага на 2026 год, в настоящее время нет четкого ответа на вопрос, будут ли на это выделены деньги.

В настоящее время в Латвии 57 000 пенсионеров в возрасте старше 85 лет, а 117 000 - старше 80 лет. По статистике министерства, средний размер пенсии с доплатой для обеих групп составляет 545,25 и 544,40 евро соответственно, что значительно меньше, чем для более молодых получателей пенсии, для которых эта сумма в среднем составляет от 643,24 до 664,33 евро.

С точки зрения надбавки за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, 58% пенсия назначалась с 1997 года (1,62 евро в год), у 28% право на пенсию началось с 2018 года (надбавка не назначалась, и зарегистрирован страховой стаж до 31 декабря 1995 года), 14% пенсия назначалась до конца 1996 года (2,43 евро в год), рассказал министр благосостояния Рейнис Узулниекс на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам.

Надбавку обещали индексировать ежегодно. Круг лиц, которым она будет выплачиваться, планируется постепенно увеличивать каждые три года, пока в 2038 году ее не будут получать все пенсионеры старше 65 лет.

Такой сбалансированный подход позволит снизить нагрузку дополнительных расходов на государственный бюджет за 13-летний период.

Прогнозируется, что в 2050 году они достигнут 697 млн евро, что составляет 0,74% ВВП.

Как напомнил Узулниекс, это делается потому, что в будущем людей трудоспособного возраста будет меньше, а коэффициент замещения дохода снизится. Для того, чтобы сбалансировать этот коэффициент, необходимо ввести данный механизм.

(Diena)

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