Кто будет править Ригой до 2029? Объединение партий неизбежно: рассматриваем варианты

Это значит, что неизбежно объединение среди политических партий и формирование коалиции в том или ином виде. Учитывая многочисленные "красные линии", принципиальные различия и ориентированность на русскоязычного или латышского избирателя задача может оказаться не из простых. Но постараемся максимально просто посмотреть на рейтинги и понять, кто и с кем станет дружить. Ну и против кого будет эта дружба.

Итак, по итогам бесконечного количества рейтингов от агентств, которые проводят социологические опросы на эту тему, получается сделать вывод, после выборов в Ригу уверенно проходят от 4 до 6 партий. По последним данным SKDS свои места в столичной ратуше гарантировано получают представители таких партий: "Латвия на первом месте" (LPV), "Стабильности!" (ST), Национальное объединие (NA), Прогрессивные ("Progresīvie") и "Новое Единство" ("Jaunā Vienotība"). На грани вылета, едва преодолевая пятипроцентный барьер, но еще держится "Согласие" ("Saskaņā").

Тут простая математика заканчивается и в силу вступаю отношения из разряда "уходи из моей песочницы, не хочу с тобой играть". Например, кандидат в мэры от "Прогрессивных" Виестурс Клейнбергс после публикации рейтингов в очередной раз заявил, что дружить с LPV не станет, и призвал Национальное объедение и "Новое Единство" пообещать, что они тоже не будут. В свою очередь Нацобъединение считает, что выборы в Риге в этот раз как референдум о госязыке и призывает, латышей мобилизоваться в отстаивании "латышской Риги", а значит объединение с партиями, которые хоть сколько-то выступают за интересы русскоязычных - невозможно в принципе.

На первый взгляд все сложно, но по факту, учитывая цифры рейтингов и реальность "на земле", возможных конфигураций будущей власти в Риге вырисовывается не так уж и много. Это значит, что блоки власти могут сложиться таким образом:

Первый вариант: "Новое Единство" и "Национальное объединение". Этот тандем партий связывает очень долгая работа вместе и они без труда находят общий язык. Конечно, выборы президента Эдгара Ринкевича внесли некоторый разлад между ними в Сейме, и националы вылетели в оппозицию, но ведь Рижская дума - это другое. Однако голосов только этих двух политических сил не хватит для формирования прочной коалиции и придется с кем-то сообразить на троих. И тут возникает вопрос, захотят ли последние работать с "Прогрессивными" с их либеральным взглядами и своеобразной повесткой, которую уже несколько лет подряд пытаются внедрить в Риге?

Второй вариант: "Латвия на первом месте" и "Стабильности". Обе политические силы максимально близки по духу, но если первая больше ориентирована на латышского избирателя, то вторая пытается объединить русскоязычного избирателя.

Ходят слухи, что Айнар Шлесерс может рассматривать и третий возможный вариант коалиции в Рижской думой. Но для этого придется работать вместе с "Национальным объединением", хотя тут возникает вопрос к отдельным моментам "деруссификации", которые продвигают многие кандидаты от списка националов. Даже сама мысль о таком сотрудничестве может отпугнуть часть избирателей, особенно после недавнего случая распила памятника советским солдатам в Огре, и многочисленных попыток демонтажа монументов и переименовывай улиц в Риге. Конечно, возможность такого объединения обсуждается в кулуарах власти, но пока уровне слухов. Стоит ли игра свеч? Увидим!

Итак вывод один, объединение политических сил - в том или ином виде - неизбежно. Примерные партнеры и конфигурации власти в столице понятны, но как именно распределится баланс политических сил мы увидим после выборов в самоуправления 7 июня. Конечно - последнее слово остается за рижанами. Им предстоит определить, какой они хотят видеть Ригу в следующие годы. Явка определит все!