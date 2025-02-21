Крысы заполонили Ригу и бросаются на людей: в Рижской думе считают, что это нормально

«Сегодня вечером, ожидая трамвая на улице Радио, я видела двух крыс. Я видела несколько таких случаев. Обычно я стою, замерев, и не снимаю, но на этот раз собралась, ну буквально же на тебя напрыгивают», — пишет Лайла.

В соцсетях сообщают, ч то крыс видели даже напротив здания Рижской думы, но власти самоуправления относятся к этому спокойно:

«У самоуправления нет информации о том, что численность крыс существенно увеличилась, и жалоб по этому поводу не поступало. Крысы становятся более заметными в зимний период, когда их естественная кормовая база в полевых условиях сокращается, поэтому они ищут пищу вблизи контейнеров, предприятий общественного питания и зданий. Крысы также имеют тенденцию появляться в городской среде, если их беспокоят, например, строительные работы», — отвечает Мартиньш Вилемсонс, координатор проектов Департамента внешних коммуникаций Рижского самоуправления.

Крысы — животные, которые мигрируют в поисках пищи. В городе обычно теплее, есть много возможностей спрятаться и построить укрытия, а также можно найти много еды как в подвалах, так и в мусорных контейнерах. Кроме того, многие люди кормят различных животных и птиц, не задумываясь о том, что крысы придут полакомиться несъеденной пищей, поэтому на популяцию грызунов также влияют привычки человека.

Эти грызуны очень умны и умело приспосабливаются к обстоятельствам. Крысы — пугливые животные и выходят на открытое пространство только тогда, когда ощущается нехватка пищи или когда их прогоняют или пугают, например, во время строительных работ. Вот почему крыс довольно трудно искоренить, так как они очень осторожны по отношению к найденной пище и новым видам закусок, а именно приманкам.

Например, крысы никогда не съедают всю приманку сразу; сначала они медленно приближаются к лакомству, нюхают его и лишь немного пробуют на вкус. Если крыса почувствует, что что-то не так, она не вернется. Исследователи грызунов даже пришли к выводу, что самки крыс обучают своих детенышей оценивать пищу по многим критериям, чтобы не отравиться и не попасться на подброшенную приманку.

«Если в многоквартирном доме или около него обнаружены крысы, следует обратиться к управляющему домом, который несет ответственность за проведение дератизации раз в квартал. Важно, чтобы мусорные контейнеры располагались снаружи дома, были закрытыми, а прилегающая к ним территория была чистой. Управляющие зданиями должны следить за тем, чтобы мусорные контейнеры не были перегружены, их крышки всегда были закрыты, отходы не выбрасывались на землю, а при необходимости следует принимать меры по дератизации», — рекомендует Вилемсонс.

Если на жалобы нет никакой реакции, следует обратиться в Санитарную инспекцию, которая проведет проверку. Инспекторы проверят, действительно ли в здание проникли «нехорошие» соседи, и дадут указание управляющему или владельцу здания провести мероприятия по дезинфекции, дезинсекции или дератизации в течение двух недель, а также проинформировать Санитарную инспекцию о реализации мер.

В свою очередь, предприятия пищевой промышленности, предприятия общественного питания и магазины контролируются Продовольственно-ветеринарной службой. Предприятия должны соблюдать особые требования к хранению пищевых продуктов и отходов, а также проводить регулярные меры по борьбе с вредителями.

Хотя случаи появления крыс в общественных местах время от времени отмечаются, нельзя сказать, что численность крыс в Риге существенно увеличилась. Лучшими средствами борьбы с крысами являются сокращение кормовой базы (закрытые мусорные контейнеры, невыбрасывание еды и т. д.), ограничение передвижения (закрытые системы коммуникаций) и контроль за крысами на объектах недвижимости.