Крупнейший аэропорт Швеции объявил тревогу в связи с появлением неопознанных дронов

Аэропорт Арланда близ Стокгольма, самый большой в Швеции, на несколько часов останавливал прием и отправку рейсов из-за приближения неизвестных БПЛА. Об этом сообщает AIR Live. Четыре беспилотника разного размера были замечены вокруг стокгольмского аэропорта, из-за чего несколько авиарейсов были перенаправлены на Скавсту и Ландветтер.

Решение о закрытии аэропорта Арланда было принято около 2:00. В 3:30 утра аэропорт снова заработал. Полиция открыла досудебное расследование по факту диверсии в аэропорту и нарушение закона о безопасности.

Пока неясно, были ли аэроботы нейтрализованы или же они покинули аэропорт самостоятельно, сообщает LETA. «Мы подозреваем, что это был преднамеренный акт, но я не могу ответить, какова была его цель. Учитывая конфиденциальность расследования, мы не хотим подробно рассказывать о том, что за аэроботы были замечены и кто их заметил», - заявил представитель полиции Даниэль Викдаль в интервью общественной телекомпании STV.

Шведская армия заявила, что ей известно об инциденте и она сотрудничает с администрацией аэропорта.

В августе неизвестные дроны были неоднократно замечены над промышленными объектами на севере Германии, сообщает Deutsche Welle. Беспилотники - предположительно военные - с 8 августа периодически нарушали бесполетную зону в устье реки Эльбы, где расположены плавучий терминал сжиженного природного газа и химические заводы. В органах безопасности ФРГ считают, что речь шла о российских военных дронах-разведчиках, которые могли быть запущены с гражданских судов в Северном море.

На фото: самолет шведских ВВС Grippen 39 прочёсывает воздушное пространство страны.