Кровь не водица: почему Кирсис перестал упоминать о своей жене?

"Я не стану подробно говорить о брате мэра — предпринимателе Валдемаре Дамбекалнсе. Информация о нём давно доступна публично. Но есть вещи, о которых пока никто открыто не говорил. А зря. Кирсис не скрывает, что он женат на Элине. Более того, он не раз рассказывал в интервью лояльным правительственным СМИ о том, какой он примерный семьянин и отец. Так почему же вся эта тщательно созданная картинка вдруг испарилась?

Если посмотреть на социальные сети Кирсиса, вы не найдёте ни слова о его супруге или детях. X (бывший Twitter), Facebook, YouTube, TikTok — везде одно и то же: мэр Риги, экономист, земессаргс. Лишь на сайте партии "Новое единство" скромно указано: «женат на враче Элине, двое сыновей». Вроде бы, в преддверии выборов самое время подчеркнуть свои семейные добродетели. Но — тишина. И на то, судя по всему, есть причины.

Я решила узнать немного больше о самой Элине Кирсе (в девичестве — Звайгзне). Оказалось, у неё четыре сестры. Я начал собирать информацию о каждой из них, но интересной показалась только одна — Алисе Звайгзне. Уже шестой год она возглавляет агентство по связям с общественностью при компании Eco Baltia. Эта компания занимается вывозом мусора, захоронением отходов, ремонтом ям на дорогах и прочими делами по всему Балтийскому региону.

С помощью специализированных сервисов мне удалось выяснить, что имя Алисе Звайгзне связано с конкретным адресом в Нидерландах. Я решила проверить, в чём дело, и обратилась в Нидерландское кадастровое агентство. Их сайт позволяет за символическую плату — около четырёх евро — получить данные о владельце недвижимости. И действительно: в Амстердаме у Алисе есть уютная однокомнатная квартира. Но главное — она эту квартиру не покупала. Её ей подарили.

А кто же оказался столь щедрым? Оказалось, что даритель — любимая сестра Элина Кирсе. Да-да, в документах именно такая фамилия — Кирсе, а не Звайгзне. Это значит, что на тот момент Элина уже состояла в браке. В документах указано: технически Алисе приобрела квартиру у Элины, но — за ноль евро. Проще говоря, это был дар.

Тогда я решил выяснить: а когда сама Элина получила квартиру, которую потом подарила сестре? Ведь, чтобы подарить, нужно сначала ею обладать. И вот тут — сюрприз. Найти информацию о том, откуда у Элины взялась эта квартира, мне не удалось. Проще говоря, Алисе получила недвижимость в Амстердаме в подарок от сестры, но источник появления самой квартиры у Элины — покрыт мраком тайны.

Может быть, уважаемый господин Кирсис сможет прояснить этот момент?", - задается вопросом автор частного расследования на pietiek.com. И в доказательство своих слов приводит pdf документа.