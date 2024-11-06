Крепитесь и «светитись». Мы вступили в самое темное время года

Начинается самая мрачная четверть года

Солярная зима начинается 6 ноября — четверть года, в которую северное полушарие Земли получает наименьшее количество солнечного света.

Согласно данным, опубликованным на портале timeanddate.com, солярная зима продлится до 4 февраля. В течение этих трех месяцев продолжительность солнечного света в Риге составит менее девяти часов в день. Самый короткий день будет 21 декабря, когда промежуток времени между восходом солнца в 9 утра и закатом в 15:43 составит всего 6 часов и 43,5 минуты.

Через 45 дней после зимнего солнцестояния – 5 февраля – начнётся солярная весна, которая продлится до 6 мая. В этот период продолжительность дня увеличится с менее 9 часов до менее 16 часов.

Времена года делятся по-разному. Астрономическая осень в этом году началась 22 сентября и завершится 21 декабря, когда произойдет зимнее солнцестояние. Астрономическая зима продлится до весеннего равноденствия 20 марта.

В то же время, метеорологическая зима начинается, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже нуля в течение как минимум пяти дней подряд. В прошлом году метеорологическая зима в Латвии началась 17 ноября, а местами в Курземе она случилась даже на месяц раньше обычного.