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«Козырь Латвии — тотально европейские лица на улицах»: Божена Рынска требует не пускать к нам «дикарей»

Редакция PRESS 29 октября, 2024 15:30

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Переехавшая в Латвию из России журналистка Божена Рынска назвала на своей странице в Facebook темнокожих мигрантов неприличным словом и посоветовала Латвии не впускать "дикарей" в нашу страну.

Рынска начала свою публикацию с рассказа о том, как столкнулась с одной "индуской или пакистанкой" в местном кафе. В тексте сопровождая описание этой женщины эпитетами: "наша младшая сестра", "пещерная женщина", "дикарка" и т.д.

"Передо мной стоит индуска или пакистанка. Толстая. Маленькая. Очень некрасивая. Ее карта долго не срабатывает. Я вздыхаю: жизнь проходит. Кстати, моя педагог тоже замечала, что «эти» всегда долго с картами возятся. Наконец, наша младшая сестра, еще не вставшая на путь эволюции, справляется с таким сложным дивайсом, как карта. Отходит к своему столику. Берет сумку. И вот еще сразу наблюдение. В Кукотаве мало столов. Их всегда не хватает. Зачем, если ты берешь с собой, занимать своим портфельчиком столик? Ведь люди не могут сесть. Тоже отсутствие навыка считаться с другими людьми.

Пещерная женщина отходит к своему портфельчику за столик. Ее выпечка в пакете остается у кассы.
- Пожалуйста, — обращается ко мне кассирша.

Я начинаю заказывать любимый биф Веллингтон. Заказала. Жду. А пакистанка-индус вспоминает, что на кассе ее булочка take away. И просто берет меня руками за спину и отодвигает от кассы. Меня. Руками. Без слов «извините». Или еще что-то.

Я не знаю, как вопить, как кричать правительству Латвии, чтобы их — вот этих, на букву З, сюда не пускали. Деньги, которые они платят за образование тут, это копейки по сравнению с той пещерной дикостью, которую они с собой несут.

Если вы пускаете в страну дикарей, то хотя бы введите официальный курс по поведению, разжуйте им основные правила цивилизованного общества: Руками людей не трогать. К женщинам не приставать. Мусор не бросать и не ставить на лестничных клетках. Не быть неудобным для других. Ну самое элементарное какое то.

Самое лучшее, что есть в Латвии, это этническая однородность. Этнически гомогенная среда. Моя подруга из LA уже пятый раз приезжает ко мне сюда отдыхать вот от этих. От срани. От пещерного человека. И пуская сюда ЭТИХ, вы уничтожаете единственный уцелевший в Европе очаг этнической европейскости. Козырь Латвии - тотально европейские лица на улицах — проигрывается за копейки. Не делайте ошибок Германии, Франции, Англии. Не приваживайте дикарей", - обратилась Рынска, видимо, к правительству Латвии.

Отметим, что тема появления на улицах Латвии большого количества темнокожих мигрантов в последнее время широко обсуждается, после заснятого на камеру случая, когда один из темнокожих работников Bolt Food руками без перчаток распаковывал чей-то заказ с едой и передавал часть еды другому темнокожему работнику. 

С просьбой проверить легальность такой миграции к правительству уже обратились представители Нацблока.

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