Коррупция с «гостайной»: инспекторов из налоговой обвинили в растрате

22 сентября, 2025 18:18

СГД VID

Два бывших должностных лица Службы государственных доходов (СГД), возможно, незаконно получили и растратили специальные финансовые средства, сообщил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Дело передано в прокуратуру, сообщает LSM.

Полученные БПБК в ходе досудебного расследования доказательства свидетельствуют о том, что два бывших старших инспектора СГД в 2022 и 2023 годах неоднократно подделывали и использовали поддельные служебные документы, классифицированные как государственная тайна и дающие право на получение специальных финансовых средств.

Подозреваемые якобы присваивали различные суммы и использовали не по назначению. БПБК отмечает, что по закону специальные финансовые средства — это средства государственного бюджета, выделенные субъекту оперативной деятельности и используемые исключительно для её обеспечения, например, для проведения секретных следственных мероприятий или приобретения и обслуживания технических средств.

Использование и размер этих средств не подлежат разглашению, так как это связано с государственной тайной и секретностью оперативной деятельности.

Кроме того, одному должностному лицу инкриминируется присвоение чужого имущества, а второму — присвоение чужого имущества в небольшом размере. 

БПБК 18 сентября направило материалы уголовного дела, начатого 10 июня 2024 года, в прокуратуру.  Бюро напоминает, что презумпция невиновности применяется на всех этапах уголовного процесса — пока вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном законом.

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Коллапс на границе: люди сутками ждут, чтобы вернуться домой (ВИДЕО)

После закрытия Польшей границы с Белоруссией автобусы, возвращающиеся в страну, были вынуждены ехать через Латвию. На латвийско-белорусской границе образовались огромные заторы, где люди простаивают сутками без нормальных условий, сообщает портал Jauns.lv.

Реформа в школах: недобор учеников ударит прямо по финансам

В следующем году с введением новой модели финансирования школ в полном объеме Министерство образования и науки (МОН) планирует ввести переходный этап в финансировании средних школ, сообщили агентству ЛЕТА в МОН.

Повышение НДС на латвийскую прессу на русском бьёт не только по русским — по всем: издатель Андрей Козлов

С 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на русском языке. Книги и пресса на латышском и языках ЕС по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

Повод для гордости: новая тюрьма самая современная в Балтии (ФОТО)

Новая Лиепайская тюрьма - самая современная тюрьма в Балтии, а возможно, и во всей Северной Европе, заявил агентству ЛЕТА государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Откуда такие дикие цены! Португальский бизнесмен пытается разобраться

Когда я впервые приехал в Латвию из Португалии, моё главное впечатление было связано не с чудесными лесами или с праздником Янова дня, а с необоснованно высокими ценами на продукты, которые, казалось, нарушали не только законы экономики, но и законы физики. О своих впечатлениях о ценах в Латвии на портале pietiek.com поделился торговец продуктами питания из Португалии Леандро Силва. Ниже приводим его заметки.

Обвинялся в домогательствах, теперь снова работает: дело о неврологе Вишкерсе

В начале года Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica сообщил о возможных домогательствах невролога Леонида Вишкерса к пациенткам. Полиция начала расследование, а сам врач временно прекратил работу. Теперь он возобновил приём пациентов, сообщила передача LTV DeFacto.

