Коррупция с «гостайной»: инспекторов из налоговой обвинили в растрате

Полученные БПБК в ходе досудебного расследования доказательства свидетельствуют о том, что два бывших старших инспектора СГД в 2022 и 2023 годах неоднократно подделывали и использовали поддельные служебные документы, классифицированные как государственная тайна и дающие право на получение специальных финансовых средств.

Подозреваемые якобы присваивали различные суммы и использовали не по назначению. БПБК отмечает, что по закону специальные финансовые средства — это средства государственного бюджета, выделенные субъекту оперативной деятельности и используемые исключительно для её обеспечения, например, для проведения секретных следственных мероприятий или приобретения и обслуживания технических средств.

Использование и размер этих средств не подлежат разглашению, так как это связано с государственной тайной и секретностью оперативной деятельности.

Кроме того, одному должностному лицу инкриминируется присвоение чужого имущества, а второму — присвоение чужого имущества в небольшом размере.

БПБК 18 сентября направило материалы уголовного дела, начатого 10 июня 2024 года, в прокуратуру. Бюро напоминает, что презумпция невиновности применяется на всех этапах уголовного процесса — пока вина в совершении преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном законом.