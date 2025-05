Корабль Starship Илона Маска взорвался над Индийским океаном

Американская компания SpaceX во вторник провела девятый по счёту беспилотный полёт ракеты-носителя. Она стартовала с космодрома Starbase на юге Техасе в 18:36 по местному времени.

Технические неполадки возникли уже через несколько минут после запуска. Вместо планируемого приводнения в Мексиканском заливе, первая ступень Starship разлетелась на раскалённые обломки в результате взрыва.

Затем разгонный блок космического корабля не смог открыть свои двери для запуска имитационных спутников Starlink.

Starship’s ninth flight test marked a major milestone for reuse with the first flight-proven Super Heavy booster launching from Starbase, and once more returned Starship to space → https://t.co/Gufroc2kUz pic.twitter.com/RNJkj5OobP