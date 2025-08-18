Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Контрольные не переписать, но экзаменов станет меньше: Минобразования о планах на новый учебный год

Редакция PRESS 18 августа, 2025 18:28

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В системе образования Латвии намечаются новые перемены. На встрече представителей самоуправлений с министром образования и науки Даце Мелбарде и министром культуры Агнесе Лāце обсуждались изменения в порядке экзаменов, а также запуск цифровой платформы для поступления в 10-й класс.


Директор Департамента госэкзаменов Госагентства развития образования Нормундс Речс сообщил, что в будущем учебном году обязательное количество централизованных экзаменов в старшей школе может быть сокращено: в настоящее время обязательным требованием в соответствии со стандартом являются два централизованных экзамена по углубленным курсам на высшем уровне освоения учебного содержания, но планируется сократить это требование до одного обязательного экзамена высшего уровня. Но для того, чтобы это внедрить, необходимо внести изменения в стандарт среднего образования, чтобы вместо двух экзаменов по углубленным курсам, учащиеся сдавали один. Рассматривается также идея превратить экзамен по иностранному языку в 9-м классе в мониторинговую работу.

При этом от строгой системы оценивания отказываться не собираются: переписывать контрольные и экзамены по-прежнему будет нельзя. Исключение сохранится только для детей со специальными образовательными программами.

С 2025 года школьники, провалившие лишь один выпускной экзамен, смогут перейти в профессиональные учебные заведения по индивидуальной программе. Но если не сданы два экзамена, придётся повторять 9-й класс.

Для решения проблемы с дефицитом мест в средних школах начата разработка общей цифровой платформы «Skudra». Она позволит школам видеть в режиме онлайн, кто уже принят, а где освобождаются места. Платформа будет связана с госинформационной системой образования и разрабатывается на средства фонда восстановления, но обязательной для всех самоуправлений не станет.

Говоря о новой системе, министр Мелбарде пошутила, что «при упоминании информационных систем приходится перекреститься», ведь никто не знает, чем закончится очередной IT-проект.

 

 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

