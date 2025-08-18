Контрольные не переписать, но экзаменов станет меньше: Минобразования о планах на новый учебный год



Директор Департамента госэкзаменов Госагентства развития образования Нормундс Речс сообщил, что в будущем учебном году обязательное количество централизованных экзаменов в старшей школе может быть сокращено: в настоящее время обязательным требованием в соответствии со стандартом являются два централизованных экзамена по углубленным курсам на высшем уровне освоения учебного содержания, но планируется сократить это требование до одного обязательного экзамена высшего уровня. Но для того, чтобы это внедрить, необходимо внести изменения в стандарт среднего образования, чтобы вместо двух экзаменов по углубленным курсам, учащиеся сдавали один. Рассматривается также идея превратить экзамен по иностранному языку в 9-м классе в мониторинговую работу.

При этом от строгой системы оценивания отказываться не собираются: переписывать контрольные и экзамены по-прежнему будет нельзя. Исключение сохранится только для детей со специальными образовательными программами.

С 2025 года школьники, провалившие лишь один выпускной экзамен, смогут перейти в профессиональные учебные заведения по индивидуальной программе. Но если не сданы два экзамена, придётся повторять 9-й класс.

Для решения проблемы с дефицитом мест в средних школах начата разработка общей цифровой платформы «Skudra». Она позволит школам видеть в режиме онлайн, кто уже принят, а где освобождаются места. Платформа будет связана с госинформационной системой образования и разрабатывается на средства фонда восстановления, но обязательной для всех самоуправлений не станет.

Говоря о новой системе, министр Мелбарде пошутила, что «при упоминании информационных систем приходится перекреститься», ведь никто не знает, чем закончится очередной IT-проект.