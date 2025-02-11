Кому ж платим? Измерен индекс коррупции в Латвии

Результат Латвии в ИВК 2024 года понизился на один пункт и повторно достиг 59 пунктов - уровня 2021 и 2022 годов. За последние десять лет результат Латвии колебался в пределах 55-60 пунктов, не показывая стабильного долгосрочного роста.

Как подчеркивает "Delna", последний результат не только ясно указывает на то, что Латвии не удалось достичь поставленной цели - 64 пунктов в ИВК в 2024 году, но также ставит под сомнение, что в 2027 году стране удастся набрать установленные планом 67 пунктов.

Латвия - единственная из стран Балтии, чей результат в этом году упал. Анализируя долгосрочные тенденции, можно сделать вывод, что и в Эстонии, и в Литве в долгосрочной перспективе ИВК все же имеет более стабильную тенденцию роста, чем в Латвии. Эстония сохранила 76 пунктов, а Литва по сравнению с предыдущим годом поднялась на два пункта и достигла 63 пунктов - самого высокого результата за все время.

В 2024 году средний показатель ИВК по Евросоюзу/Западной Европе составляет 64 пункта, а по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - 65, что на один пункт ниже, чем годом ранее, сообщила "Delna".

Как отмечает "Delna", в Латвии не хватает системной работы по борьбе с коррупцией, и это также отражается на результатах ИВК за последние десять лет, поэтому для улучшения политической порядочности, уменьшения растраты публичных средств и заговоров в публичных закупках, а также с целью развития честных отношений в бизнесе ответственные структуры должны без колебаний принимать продуманные и направленные на улучшения решения, которые не всегда удобны и которые требуют дополнительного труда от ответственных за сферу лиц.

Европейская комиссия в своем последнем докладе о верховенстве права отмечает, что одним из крупнейших недостатков в укреплении правопорядка и политической порядочности в Латвии и открытого представления интересов в антикоррупционной сфере является практическое отсутствие закона о представлении интересов, или гласности лоббирования. Несмотря на то, что закон о гласности представления интересов в Латвии был принят в октябре 2022 года и вступил в силу 1 января 2023 года, его практической эффективности пока не наблюдается и не определен ответственный за применение закона орган, который бы провел широкую разъяснительную и просветительскую работу как для представителей интересов, так и для публичной власти.

Государственный контроль в своих ревизиях также дает рекомендации по улучшению работы госуправления в целом и предотвращению растраты публичных средств и недостатков закона, но не всегда рекомендации, которые дает Госконтроль, принимаются во внимание и к исполнению. "Delna" высоко оценивает ревизии Госконтроля, благодаря которым общество получает представление о деятельности госуправления, а принимающие решения - возможность улучшить свои достижения и качество работы. Последние ревизии Госконтроля также подтверждают, что до сих пор публичные ресурсы тратились неэффективно и непрозрачно, в том числе использование специальных полетов в командировках премьер-министра, полный неясностей процесс внедрения проекта "Rail Baltica" с не выясненными до конца затратами, закупка Министерства земледелия на создание сети станций зарядки для электромобилей, при которой ненадлежащим образом были израсходованы 3,1 млн евро.

Как поясняет "Delna", на результат ИВК во многом влияет и качество демократии и верховенства права в стране. Стабильность латвийского правительства часто ставится под сомнение, принятие решений недостаточно прозрачно, например, при выборе и утверждении в Сейме должностных лиц высокого уровня, в том числе при назначении на должности судей. Это негативно сказывается и на доверии общества к Сейму, правительству и политическим партиям. Все эти события влияют на политическую среду, демократию и законность в Латвии, что, в свою очередь, создает негативное представление о стране и ее способности бороться с коррупцией, подчеркнули в организации.

По мнению директора "Delna" Инесе Таурини, анализ ИВК 2024 года ясно показывает, что в Латвии не велась борьба с коррупцией и не были внедрены рекомендации, предоставленные экспертами сферы. По мнению Таурини, работа в антикоррупционной сфере в Латвии не направлена на системные перемены, поэтому Латвии необходимо идентифицировать меры, требующие безотлагательной реализации, и провести мощные целенаправленные реформы, чтобы способствовать добросовестному использованию политических и бизнес-ресурсов и предотвратить недобросовестное расходование публичных средств.

Публикуя ИНК 2024 года, "Transparency International" обращает внимание на климатический кризис в мире и призывает внимательно следить за растущим финансированием для отрасли. Директор по среде и член правления ООО "Schwenk Latvija", руководитель рабочей группы по борьбе с теневой экономикой Совета иностранных инвесторов в Латвии и председатель совета "Delna" Эвита Гоша отметила, что предотвращение коррупции - задача не только одного учреждения.

"Как и в вопросе ограничения теневой экономики, необходим всеобъемлющий, системный, основанный на рисках подход, участие как публичного, так и частного сектора. До сих пор такого не было, и пора его внедрять. Среди прочего необходимо существенно повысить прозрачность и надзор за расходованием публичных средств, особо обращая внимание на сферы, в которых продолжит расти финансирование", - подчеркивает Гоша, в качестве примера таких сфер называя адаптацию к изменениям климата и их ограничение.

Опираясь на анализ результатов Латвии в ИВК, "Delna" рекомендует принимающим решения лицам и ответственным учреждениям провести работу по выполнению до сих пор не реализованных задач, а также начать новые инициативы в 2025 году, в том числе провести оценку предыдущего плана предотвращения и борьбы с коррупцией и разработать новый, включив в него стратегические меры по борьбе с коррупцией и увязку с другими темами, в том числе борьбу с теневой экономикой и с получением средств преступным путем.

Кроме того, "Delna" рекомендует разработать антикоррупционную стратегию открытых данных, которая бы обозначила четкий план использования в борьбе с коррупцией наборов данных, их качество и статус открытого доступа, а также позволила бы избежать ситуаций, в которых вдруг ставится под сомнение необходимость и значение публичной доступности какого-либо набора данных в борьбе с коррупцией и преступными действиями.

По мнению организации, должно быть определено ответственное учреждение, которое будет следить за выполнением закона о гласности представления интересов и в дальнейшем будет способствовать открытости и справедливости при принятии государственных решений.

Кроме того, необходимо повышать ответственный контроль за использованием публичных средств, особенно в отраслях, в которых растет финансирование и осваиваются деньги ЕС, а в Сейме должна быть рассмотрена получившая отклик на платформе "Manabalss.lv" инициатива о публичной ревизии бюджета Сейма и обеспечены полномочия Госконтроля по проведению ревизии бюджета Сейма.

"Delna" рекомендует уделить больше внимания осмысленному использованию и внедрению рекомендаций и анализа, содержащихся в ревизиях Госконтроля. Организация также рекомендует поощрять честность в предпринимательской деятельности, побуждать предпринимателей проявлять активность в стремлении предотвратить и выявить коррупцию.

ИВК ежегодно публикуется международной антикоррупционной организацией "Transparency International" и является наиболее широко используемым в мире индикатором уровня коррупции в государственном секторе. "Delna" - филиал этой международной антикоррупционной организации в Латвии.

ИВК анализирует восприятие частным сектором коррупции в публичном секторе в 180 странах, используя 13 различных источников анализа, включая опросы предпринимателей и экспертные оценки. В ИВК используется шкала от 0 до 100, где 0 говорит о том, что в стране высокий уровень коррупции, а 100 - что в стране нет коррупции. Как правило, показатель ниже 50 указывает на то, что в госсекторе существуют серьезные проблемы с коррупцией.

Показатель Латвии в 2023 году составил 60, в 2022 и 2021 годах - 59, в 2020 году - 57, в 2019 году - 56, в 2018 и 2017 годах - 58 пунктов, а до этого он был ниже.

