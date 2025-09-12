Напомним: 28 августа сотрудники Зиемельлатгальского участка ГП получили информацию, что в волости Малтас Резекненского края на стене жилого дома вывешен флаг Российской империи, который, как пояснила полиция, считается символом, прославляющим военную агрессию.

Правоохранители отреагировали на полученную информацию и, прибыв на место происшествия, изъяли флаг.

В полиции начат административный процесс в отношении лица 1974 года рождения за использование в публичном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, за исключением случаев, когда целью не является оправдание или прославление этих преступлений. За такое нарушение может быть вынесено предупреждение или назначен штраф до 350 евро для физических лиц и до 2900 евро — для юридических.

Как с точки зрения закона ЛР флаг Российской империи кореллируется с агрессией современного государства (суди по логике - Российской Федерацией), которое возникло после распада СССР, который ту самую Российскую империю снес "до основанья"? Что в данном случае нарушает закон? За комментарием мы обратились к юристу Елизавете Кривцовой.

-Здесь речь не о законе - об интерпретации закона. В последние годы, к сожалению, я всё чаще наблюдаю подобное в Латвии. Взять тот же снос памятника Барклаю. Снесли, признав символом оккупации. Но по закону какое Барклай имеет к ней отношение? Или - высказывания, которые считаются недопустимыми...На этом поле трактовка закона захватывает все больше территории, чем предусматривает сам закон. Из политического дискурса это всё чаще переходит в правоохранительную практику. Полиция, находясь под политическим давлением, всё шире интерпретирует законы, а не следует их букве и духу. Им удобнее и проще наказать, чем не наказать. Это правовые сумерки Латвии - правовая деградация. Как результат - запущены политические процессы за высказывания.

Так же и с флагом Российской империи - чисто юридически он никак не связан с нынешней агрессией России в Украине, но все додумывают, что имели в виду те, кто этот флаг вывесил.

-А что ещё можно было иметь в виду кроме оправдания агрессии?

-Я не знаю, что именно имели в виду люди в данном случае, но в принципе, причин для вывешивания такого флага могло быть много. Может, они день рождения какой-то императрицы отмечали или ещё что -то. Меня беспокоит то, что рамки интерпретаций постоянно расширяются. Это приводит к самоцензуре каждого жителя - человек ограничивает свои высказывания, чтобы его не могли интерпретировать превратно. В свободном обществе это недопустимо.

- Получается, мы, стараясь как можно дальше отдалиться от России, на самом деле становимся всё больше на неё похожими - с её цензурой?

-Несомненно. Тенденции похожие с той только разницей, что там введена уголовная ответственность за "инакомыслие", а у нас - административная. Пока?

Елена СЛЮСАРЕВА