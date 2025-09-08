Символ агрессии: полиция сняла с дома флаг Российской империи

28 августа сотрудники Зиемельлатгальского участка ГП получили информацию, что в волости Малтас Резекненского края на стене жилого дома вывешен флаг Российской империи, который, как пояснила полиция, считается символом, прославляющим военную агрессию.

Правоохранители отреагировали на полученную информацию и, прибыв на место происшествия, изъяли флаг.

В полиции начат административный процесс в отношении лица 1974 года рождения за использование в публичном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, за исключением случаев, когда целью не является оправдание или прославление этих преступлений. За такое нарушение может быть вынесено предупреждение или назначен штраф до 350 евро для физических лиц и до 2900 евро — для юридических.