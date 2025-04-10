Кому «тёплое место» в Rīgas siltums? Зарплата внушительная

Кандидат должен владеть госязыком на уровень C1, английским языком как минимум на уровне B2, а также иметь высшее академическое или профессиональное образование в области инженерных или естественных наук, менеджмента, финансов, экономики, юриспруденции или смежных дисциплин.

Требуется также опыт работы не менее трех лет за последние десять лет в качестве члена правления или на эквивалентной руководящей должности в сфере развития энергетического рынка или инфраструктуры, либо в области промышленного производства.

Безупречная репутация и практический опыт в сфере теплоснабжения будут несомненным плюсом.

В замен же обещают динамичную рабочую среду, поддержку в учебе и баланс между работой и личной жизнью.