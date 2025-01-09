-Вы будете смеяться, но они-таки запустили Rail Baltic, 6 января 2025 года. Хоть и в несколько урезанном виде, так сказать, пилот-проект. Теперь из Вильнюса в Таллинн можно доехать всего за десять с половиной часов, с двумя пересадками – в Риге и Валге. При общем расстоянии 615 километров средняя скорость передвижения составит 58,6 км/час.

Поезд Рига — Вильнюс уже был, оставалось подстыковать графики. Ежедневных поездов Рига – Валка – два, Валга-Таллинн – пять.

С участком Вильнюс — Рига все более или менее понятно, выполняет один состав, 4–4,5 часа без пересадки, билет продает Литовская железная дорога.

Поездка из Риги в Таллинн - дело тонкое. Граница между двумя дружественными державами Латвией и Эстонией – на надежном замке. Поезд из Риги довозит до эстонской Валги, но билет продает Латвийская железная дороги. Чтобы открыть «прямую линию», государства потрудились, подобрали рейсы, где интервал между прибытием-убытием составил девятнадцать минут. За это время в Валге пассажиры с чемоданами должны перебраться на другую платформу, купив билет у эстонской железной дороги. Впрочем, может быть, кондукторы будут продавать прямо в вагонах, с небольшой наценкой.

Общее время в пути Рига – Таллинн составит пять с половиной часов, стоимость – от двадцати пяти евро. Один «прямой маршрут» в сутки.

Кому придет в голову этим пользоваться, если междугородние автобусы Рига — Таллинн — Рига снуют каждые полчаса-час, билеты всегда доступны, в пути четыре с половиной часа, без пересадок, багаж в багажных люках, одна остановка в Пярну, стоимость – от двадцати евро. В спинках кресел телевизоры с хорошим набором фильмов, в стоимость поездки входит горячий кофе или чай, иногда печенье.

Три билета на три участка пути – это впечатляет. Хотя железнодорожников можно понять: только на латвийском участке тринадцать остановок: Елгава, Рига, Земитани, Югла, Инчукалнс, Сигулда, Лигатне, Иерики, Цесис, Лоде, Валмиера, Стренчи и Лугажи. Ну как из Таллинна обилечивать пассажиропоток Лоде-Лугажи? Могли бы попросить билешусервис, им это не сложнее, чем в шестой-двенадцатый ряд зала, но не догадались? Удивительно, ведь билешусервис – эстонская компания, если кто не знает.

Rail Baltic пока строят, хоть и через пень-колоду. Но ведь над ней еще будет инфраструктура, билеты будут продавать. Как - нам только что показали.

Интересно, что с литовцами насчет вагонов смогли договориться, есть даже вероятность, что они будут доходить аж до самой Валки. Хотя я помню, как во времена бензиновых войн литовцы разобрали рельсы на пограничной с Латвией станции, чтобы цистерны из Мажейкяя шли в длиннющий обход через Елгаву. За что Евросоюз настучал им потом по голове, и рельсы сложили обратно.

Уму непостижимо, как междугородние автобусы стаями форсируют рубеж Эстонии-Латвия. И, заметьте, обратно. Восточный экспресс, знакомый нам в основном по Агате Кристи, курсирует из Парижа в Константинополь с 1883 года, пересекая границы, в разное время, до десяти государств. Скоростные поезда TGV - Train de Grand Vitesse – рассекают Францию по 300-320 километров в час.

Из Женевы до Марселя мы доезжали за три с лишним часа. Eurostar доставляет из Лондона в Брюссель за два часа и три минуты, не считая пограничного контроля. Ешь омлет, пьешь кофе в полной неподвижности и тишине, и только монитор над головой отсчитывает: «290 км/час, 300 км/час». Скоростные составы Thalys гоняют между Францией, Бельгией, Нидерландами и Германией, останавливаясь на всех крупных вокзалах, а главное - возле аэропортов.

А вот два балтийских тигра, члены Евросоюза с 2004 года, не смогли одним маршрутом соединить 166 км по Латвии и 236 км по Эстонии. Уже мерещатся авиакомпании, долетающие до границы страны и там пересаживающие пассажиров на авиакомпании соседней страны.

Будет ли кто-то бегать по перронам из Валки в Валгу с чемоданами – неизвестно и, строго говоря, даже и выяснить нельзя, сплошных билетов же нет. Но начальству отрапортовали: есть прямая линия!

В Институт Электроники АН Латвийской ССР, где я когда-то трудился, бывало, приходили важные персоны, и мы демонстрировали наши компьютерные успехи. Мои латышские коллеги называли это красивым латышским словом, со вкусом налегая на длиннющий гарумзиме над звуком У: «pokazūha».

Если я не ошибаюсь, лет пять-семь назад деятели нашей страны возмущались несговорчивыми литовцами, которые тормозили проект, потому что Rail Baltica проходил через Каунас без захода в Вильнюс. Литовцам уступили.

Но совсем недавно и мы, и латвийские руководители с изумлением узнали, что оказывается, Rail Baltica и в Ригу не собирается заезжать. И теперь правительственные комиссии чешут голову над традиционно российскими вопросами: «кто виноват» и «что делать». Что делать с лестницей в небо у базара, с вокзалами, куда не запланированы рельсы европейской колеи. Как соединить чудо архитектуры, новый Центральный рижский вокзал с таким же великолепием – вокзалом в аэропорту? Там, где, «обнявшись, словно две сестры», встречаются две беды – дураки и дороги, земные и воздушные? Но об этом следующий размышлизм.

...В «пилотном проекте» Rail Baltic, поезде прямого сообщения Таллинн — Рига — Вильнюс мне оставалось непонятным, как три братские страны сварили такое неудобоваримое блюдо – три поезда, три билета, две пересадки. В чём причины, технические или юридические?

Позвонил специалисту и, поминая Павла Ивановича Чичикова, спросил:

- А доедет ли литовское колесо до Валги?

- Доедет, - отвечал специалист. Литовские поезда – новенькие, лицензированы для всех перевозок. Там все в порядке, они даже запустили коммерческую линию Вильнюс-Клайпеда, с буфетом и бизнес-классом.

От себя добавлю, что юридическая форма «доезда» сейчас уточняется. Литовские вагоны на латвийском участке, очевидно, будут переданы в аренду латвийской компании Vivi. Выглядит нормально, как «мокрый лизинг» airBaltic, только «в хорошем смысле».

- А доедет литовское колесо до Таллинна? - спрашиваю.

- Доехало бы оно без проблем, но тогда литовцам не хватит подвижного состава для внутренних перевозок.

- А латвийское колесо доедет до Таллинна?

- Технически доедет. Но латвийские дизельные поезда – древние, еще с советских времен, изношенные, да и на внутренние нужды их не хватает. Недавно у эстонцев купили что-то списанное, подлатали и ездим.

- А эстонское колесо - до Вильнюса?

- Доехало бы, но у эстонцев, - скажем, - нет таких амбиций.

Понятно, зачем эстонцам приключения с неизвестной экономикой, пассажиропоток Йонишки – Стренчи?

Очевидно, что ни одной железной дороге по сути ничего лишнего не нужно. Не сделано ни единого шага для международной интеграции дорог. Рейсы как были внутренними, так и остались.

Если бы прямая дорога хоть как-то рассматривалась как экспресс-трасса, нужно было сократить остановки. Не поступились ни одной: в Литве — 7 остановок, в Эстонии — 9, в Латвии — целых 13. Простую задачу - один прямой билет, - даже не начали решать. Спросили бы авиаторов, как устроен код-шеринг.

В первый же день руководство всех трех железных дорог из Вильнюса отправились в поездку, «чтобы оценить преимущества нового маршрута». Навстречу им из Таллинна отправился Алех Лиснитченко.

Вот его комментарий под прошлым моим постом: «По Эстонии ещё нормально. Но с Валги на старом дизеле - до Риги. Дальше пересадка, билетов не оказалось. Поехали в Вильнюс на автобусе, дешевле и быстрее. В вагоне купить -никак, только через интернет. Там было полно журналистов , мы не рассчитывали»

Сомневаюсь, что «руководство трех железных дорог» смогли полностью «оценить преимущества».

Попробовали бы они покупать на каждом участке покупать билет в интернете.

Впрочем, давайте мыслить позитивно. Весьма вероятно, что к февралю литовские составы будут доезжать из Вильнюса сквозь Ригу до Валги, тогда останется только одна пересадка, и главное, будут исключены дряхлые латвийские дизели. Вопрос времени – единый билет, на самом деле это всего лишь несложное упражнение для программистов. Закончат ремонты инфраструктур на эстонском участке, это сократит время на час-полтора. Останется только помечтать, как в недалеком светлом будущем пассажирам предложат: «Вам багаж зачекать до конечной станции?»

И ждать, когда в далеком светлом будущем прямой рейс будет выполнять настоящая Rail Baltic.

RB представляют как разрыв с проклятым российским прошлым, мощный рывок в европейскую семью народов с её транспортной системой и европейской колеей 1435 мм. Заметим, что в Латвии это всего лишь одна новая линия длиной 250 километров. А есть еще 2 263 километра железнодорожной сети с колеей 1520 мм, которую никто не собирается менять.

Отключиться можно от российского электричества, газа, бензина. От российской колеи – никогда. По ней идет грузопоток в порты Вентспилс, Рига, Лиепая, и это поток из России, в Россию и сквозь Россию, нравится нам это или нет. Зерно, уголь, химия не подпадают под санкции, да и санкции не вечны.

Транзитом идут, например, казахские грузы. А Россия не сменит колею никогда, так же как Австралия, Япония,

Великобритания не перейдут на правостороннее движение.

Грузопоток из портов движется по параллели «восток-запад». А RB - поперек, «север-юг». В военном деле дороги, идущие вдоль линии фронта, простите, вдоль берега, называют рокадами, они нужны не для подвоза грузов, а для маневра. Если смысл RB именно в этом, то так нам и скажите.

На коротких расстояниях, между столицами, RB проигрывает автобусам. Даже когда она выйдет на проектную среднюю скорость 170 км/час, и путь Таллинн — Рига казалось бы, займет два часа… Но в Ригу – то он не заезжает, добираться на перекладных, автобусом?

На длинных участках дорога проигрывает авиации. Окупать затраты за счет фриков, которым не по карману самолет Таллинн — Варшава? Грузовой же поток вдоль берегов Балтии обслуживают морскими судами, да и паромы удобно возят пассажиров с их автомобилями. У кого собирается выиграть конкуренцию RB?

Уже сейчас, задолго до запуска, запланированного на 2030 год, дорога безнадежно устарела. Средняя скорость французского поезда TGV во время обычной поездки сегодня составляет 263,3 км/ч. А к 2030? TGV также удерживает мировой рекорд скорости, достигнутый еще 3 апреля 2007 года - 574.8 км/час.

На минувшие осенние школьные каникулы я отправил дочку с внучкой в Италию. В один из дней они отправились скорым поездом Frecciarossa из Рима в Неаполь. 229 километров этот поезд проходит за 1 час 13 минут, 190 км/час. На участках скорость достигает 300 км/час. Можно успеть посмотреть Неаполь, Везувий и Геркуланум и вернуться, все за один день.

Я, впрочем, обеими руками за RB. Наконец должны прорубить насыпь железной дороги и соединить Элизабетес с бывшей Тургенева. Правда, только для пешеходов. Моя розовая мечта – чтобы насыпь вдоль 13 января стала эстакадой. Но выделят ли деньги?

Как их выделяют… Было денег либо на рельсы в Ригу, либо на вокзалы в Риге. Выбрали, и на один миллиард евро (миллиард!) строят два вокзала, к которым не подходят европейские рельсы. В том числе, вокзал в аэропорту за триста миллионов, где хватило бы перрона с навесом от дождя.