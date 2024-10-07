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Компании «группы ReRe» затягивают стройки, но это не мешает им получать новые многомиллионные контракты

© LETA 7 октября, 2024 10:37

Новости Латвии 0 комментариев

Государственное агентство обеспечения в минувшем месяце расторгло договор с "ReRe Būve", так и не сумев заставить предприятие ускорить темпы строительства, чтобы пожарные наконец переехали в новые депо. Тем временем проблемы с соблюдением сроков и способностью привлечь достаточно ресурсов имеются еще на ряде строительных объектов, по которым закупки выиграли предприятия АО "ReRe Grupa".

В ряде случаев заказчики были вынуждены зайти настолько далеко, что уже заключили трехсторонние договоры с субподрядчиками, лишь бы на объектах было кому работать.

Будущий Дом письма станет крупнейшим из новых зданий Латвийского университета (ЛУ). Договор о его строительстве заключен четыре года назад с полным товариществом "ReRe BMV", в которое входили три предприятия "группы ReRe" - "ReRe Būve", "Rere meistari", "Rere vide" (позже - "Apex Building").

В понедельник днем на строительном объекте тихо, работают около 15 человек. Большинство из них укладывают крышу. Чтобы это произошло, ЛУ сам включился в работу с субподрядчиками, гарантировав оплату за проделанную ими работу.

Также произошло ранее с привлечением строителя основных конструкций здания.

"Самая большая проблема заключается в том, что в индустрии царит взаимное недоверие. Есть генподрядчик, и когда субпредприятие не доверяет генподрядчику, то, скорее всего, уходит очень много времени и ресурсов на то, чтобы договориться, каким образом этот подрядчик получит гарантированную оплату за проделанную работу", - заявил в интервью проректор по развитию ЛУ Энно Энце.

Из трех членов полного товарищества у одного начат процесс неплатежеспособности ("ReRe vide", сейчас - "Apex Building"), а у одного - "ReRe Būve" - есть долги по налогам, и со Службой госдоходов заключены графики рассрочки.

(Lsm.lv)

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