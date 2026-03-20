Комиссия Сейма едет на ТЭЦ-2. Проверят рост тарифов на тепло

Комиссия была создана в ноябре прошлого года для анализа причин роста тарифов на централизованное отопление в столице и оценки связанных с этим рисков для энергетической безопасности.

В течение шести месяцев парламентариям предстоит изучить эффективность закупок теплоэнергии, использование остаточного тепла, влияние на окружающую среду, обоснованность государственной поддержки, качество управления, а также процедуры отбора членов правления и совета в «Rīgas siltums» и акционерном обществе «Latvenergo».

Согласно решению о создании комиссии, ей необходимо выяснить, существуют ли системные недостатки, способствующие росту цен и создающие угрозу энергетической безопасности в будущем.