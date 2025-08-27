Комедия с Камбербэтчем и два триллера: киноафиша Риги 29 августа — 4 сентября

"Пойман с поличным» (16+) (Caught Stealing)

Режиссер - Даррен Аронофски. В ролях: Остин Батлер, Мэтт Смит, Винсент Д’Онофрио, Лив Шрайбер, Зои Кравиц, Д’Фарао Ун-А-Тай.

Криминальный триллер. Действие разворачивается в Нью-Йорке 1990-х. Главный герой — Хэнк Томпсон (Остин Батлер), некогда перспективный бейсболист, ныне он бармен и алкоголик, попавший в полосу неудач после травм и личных трагедий. Всё меняется, когда его сосед-панк по имени Расс, сыгранный Мэттом Смитом, просит присмотреть кота — и таким образом запуская цепочку событий, в которой Хэнка начинают преследовать криминальные группировки разных национальностей — от русских бандитов и еврейских хасидов до пуэрто-риканских гангстеров и коррумпированных копов.

Этот криминальный экшн щедро приправлен чёрным юмором: персонаж Хэнка оказывается в ребусе с ключом, спрятанным в клетке кота — типичный балаган в духе лучших детективных комедий. Образ режиссёра Даррена Аронофски, известного по мрачным драмам и сюрреализму, здесь меняет тон — «поворот влево» к более динамичной, развлекательной и ироничной стилистике

"Супруги Роуз» (16+) (The Roses)

Режиссер - Джей Роуч.

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Оливия Колман, Эллисон Дженни, Энди Сэмберг, Кейт Маккиннон, Шути Гатва, Джэми Деметриу.

Комедийная драма. Образцовый брак и успешная карьера Айви и Тео — лишь внешняя оболочка. Когда карьера Тео рушится, а успех Айви, наоборот, стремительно растет, между ними вспыхивает ожесточенное соперничество, обнажающее глубокие обиды.

"Выход 8» (12+) (Exit 8)

Режиссер - Гэнки Кавамура.

В ролях: Кадзунари Ниномия, Ямато Коти, Нару Асанума, Котонэ Ханасэ, Нана Комацу.

Триллер. Мужчина не может выйти из перехода метро, что начинает сводить его с ума. Единственная возможность выбраться — не упустить ни одной аномалии и найти выход № 8.

Киноафиша 29 августа - 4 сентября

Apollo kino Akropole

Супруги Роуз – 29.08 – 12.20, 16.20, 19.05, 21.25; 30.08 – 12.20, 16.20, 19.30, 21.50; 31.08 – 12.20, 15.30, 19.30, 21.50; 1.09 – 16.10, 18.45, 21.05; 2.09 – 11.30, 16.10, 19.05, 21.25; 3, 4.09 – 11.20, 16.10, 19.05, 21.25

Пойман с поличным – 29, 30.08 – 14.40, 18.40, 20.10, 22.10; 32.08 – 14.40, 19.30, 20.10, 22.10; 1.09 – 14.40, 18.30, 19.45, 22.10; 2-4.09 – 13.50, 18.30, 20.10, 21.40

Выход-8 – 29.08 – 20.45; 30.08 – 22.25; 2.09 – 21.40; 4.09 – 21.10

Пушистый форсаж – 29-31.08 – 13.20 (рус.), 13.50, 16.25, 17.55 (рус.), 18.30; 1.09 – 11.25, 13.20 (рус.), 15.15, 17.30, 18.05 (рус.); 2.09 – 13.35 (рус.), 13.50, 17.55 (рус.), 18.30; 3, 4.09 – 13.35 (рус.), 13.40, 17.55 (рус.), 18.15

Одно целое – 29.08-1.09 – 21.55; 2.09 – 13.45, 21.05; 3.09 – 13.25, 21.05; 4.09 – 21.05

Дом – 29.08 – 11.10; 2-4.09 – 14.20

Никто-2 – 29.08 – 16.10, 22.30; 30-31.08 – 14.10, 22.30; 1.09 – 21.35; 2, 4.09 – 15.50, 19.05; 3.09 – 15.50

Материалистка – 29, 30.08 – 13.55 19.30; 31.08 – 13.05, 21.05; 1.09 – 19.30, 22.05; 2-4.09 – 13.45, 18.40

Дракула – 29.08-1.09 – 20.55; 2.09 – 11.00, 18.55; 3, 4.09 – 11.00, 18.30

Чумовая пятница - 2 – 2.09 – 11.15; 3.09 – 11.00

Жизнь Чака – 2-4.09 – 16.15

Час исчезновения – 29.08 – 13.25, 21.10; 30, 31.08 – 11.25, 21.10; 1.09 – 13.25, 22.00; 2.09 – 11.30, 15.50, 18.55, 21.55; 3.09 – 11.30, 15.50, 18.55, 21.15; 4.09 – 11.30, 18.55, 21.15

Голый пистолет – 29, 30.08 – 11.55, 20.10; 31.09 – 11.05, 20.10; 1.09 – 11.25, 20.10; 2-4.09 – 11.45, 22.30

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 29.08 – 18.15; 30, 31.09 – 16.15; 1.09 – 19.05; 2-4.09 – 16.35

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 2.09 – 21.10; 3.09 – 21.50

Мир юрского периода: возрождение – 29-31.08 – 11.25; 1.09 – 15.50; 2.09 – 16.05; 3.09 – 15.40; 4.09 – 12.30

F1 – 29-31.08 – 12.30, 15.40, 20.45; 1.09 – 11.30, 15.55, 18.50, 20.30; 2.09 – 12.30, 18.40, 20.45; 3.09 – 12.30, 20.30; 4.09 – 15.20, 20.30

Миссия невыполнима: финальная расплата – 29, 30.08 – 21.05; 1-4.09 – 20.55

Лило и Стич – 29.08-1.09 – 17.05

Пушистый форсаж: Гран-при – 29-31.08 – 13.20 (рус.), 13.50, 16.25, 17.55 (рус.), 18.30; 1.09 – 11.25, 13.20 (рус.), 15.15, 17.30, 18.05 (рус.); 2.09 – 13.35 (рус.), 13.50, 17.55 (рус.), 18.30; 3, 4.09 – 13.35 (рус.), 13.40, 17.55 (рус.), 18.15

Плохие парни - 2 – 29-31.08 – 11.00 (рус.), 11.30, 15.35 (рус.), 16.05; 1.09 – 11.40 (рус.), 12.55, 15.40 (рус.), 16.25, 18.40; 2.09 – 11.15 (рус.), 16.05; 3, 4.09 – 11.15 (рус.), 15.55

Смурфики в кино – 29.08 – 11.00, 12.00 (рус.), 14.15; 30, 31.08 – 11.00, 11.30 (рус.), 14.15; 1.09 – 10.50 (рус.), 11.00, 13.40; 2-4.09 – 12.00, 14.15 (рус.)

Элио – 1.09 – 11.20

Как приручить дракона – 29.08 – 15.15, 16.25 (рус.); 30, 31.08 – 15.15; 1.09 – 10.50, 13.30, 15.15 (рус.), 16.10; 2-4.09 – 16.15, 16.25 (рус.)

Minecraft в кино – 1.09 – 13.35

Apollo kino Plaza

Супруги Роуз – 29.08 – 14.00, 18.00, 21.10; 30, 31.08 – 14.00, 20.30; 1.09 – 14.00, 18.00, 21.25; 2.09 – 14.00, 17.40, 21.25; 3, 4.09 – 14.00, 19.45, 21.25

Пойман с поличным – 29.08, 1.09 – 13.15, 18.50, 20.50; 30, 31.08 – 12.15, 18.50, 20.50; 2.09 – 15.15, 18.50, 20.50; 3, 4.09 – 15.15, 18.50, 21.25

Выход-8 – 29.08-1.09 – 20.45; 2, 3.09 – 19.15

Пушистый форсаж – 29.08-1.09 – 11.00 (рус.), 11.40, 15.35 (рус.), 16.15, 18.35; 2.09 – 11.00 (рус.), 11.40, 15.35 (рус.), 16.15, 17.50 (рус.), 18.30; 3, 4.09 – 11.00 (рус.), 12.00, 14.20, 15.35 (рус.), 16.40

Одно целое – 29.08-1.09 – 21.00; 2, 3.09 – 21.25; 4.09 – 22.00

Никто-2 – 29.08, 1.09 – 13.55, 20.20; 30, 31.08 – 16.45; 2.09 – 13.55, 20.05; 3, 4.09 – 13.55, 17.40

Материалистка – 29.08 – 10.55, 18.20; 30, 31.08 – 18.20; 1.09 – 10.55, 19.00; 2-4.09 – 12.40, 19.00

Дракула – 30.08 – 20.45; 2, 3.09 – 18.40; 4.09 – 18.40, 19.15

Жизнь Чака – 29.08, 1.09 – 15.35; 30, 31.09 – 14.35; 2-4.09 – 16.50

Час исчезновения – 29.08-1.09 – 21.30; 2.09-4.09 – 15.55, 21.30

Голый пистолет – 29.08, 1.09 – 19.30, 22.25; 30, 31.08 – 19.30; 2-4.09 - 19.30, 22.10

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 29.08-1.09 – 21.15; 2-4.09 – 11.25, 21.15

Мир юрского периода: возрождение – 29.08, 1-4.09 – 16.00; 30, 31.08 – 13.55

F1 – 29.08-1.09 – 16.20, 20.10; 2-4.09 – 11.00, 16.20, 20.10

Лило и Стич – 29-31.08 – 15.55; 1.09 – 18.15

Пушистый форсаж: Гран-при – 29.08-1.09 – 11.00 (рус.), 11.40, 15.35 (рус.), 16.15, 18.35; 2.09 – 11.00 (рус.), 11.40, 15.35 (рус.), 16.15, 17.50 (рус.), 18.30; 3, 4.09 – 11.00 (рус.), 12.00, 14.20, 15.35 (рус.), 16.40

Плохие парни - 2 – 29.08-1.09 – 11.30, 13.15 (рус.), 13.55, 17.50 (рус.), 18.30; 2.09 – 13.15 (рус.), 13.55; 3, 4.09 – 13.15 (рус.), 17.55

Смурфики в кино – 29.08, 1.09 – 12.00, 14.35, 16.25 (рус.); 30-31.08 – 10.55, 15.10, 16.25 (рус.); 2-4.09 – 11.30 (рус.), 14.35

Элио – 29.08-1.09 – 11.00

Как приручить дракона – 29.08-1.09 – 11.20 (рус.), 13.15; 2-4.09 – 11.20 (рус.), 14.10

Minecraft в кино – 1.09 – 15.55

Apollo kino Domina

Супруги Роуз – 29.08, 2-4.09 – 18.40; 30.08 – 13.50; 31.08 – 16.05

Пойман с поличным – 29-31.08, 2.09 – 19.30; 1.09 – 20.45; 3, 4.09 – 18.30

Пушистый форсаж – 29-31.08, 2.09 – 11.00, 12.10 (рус.), 18.20; 1.09 – 11.00, 12.10 (рус.), 16.00 (рус.), 18.20; 3.09 – 11.10 (рус.), 11.30; 4.09 – 11.10 (рус.), 12.10

Одно целое – 3, 4.09 – 21.05

Никто-2 – 29, 30.08, 2-4.09 – 16.25; 31.08 – 13.50

Материалистка – 29.08, 2-4.09 – 13.50; 30, 31.08 – 18.35

Час исчезновения – 29.08-31.08, 2-4.09 – 21.10; 1.09 – 21.25

Голый пистолет – 2-4.09 – 11.40

Мир юрского периода: возрождение – 1.09 – 18.25

F1 – 29-31.08, 2.09 – 20.45; 1.09 – 19.30; 3.09 – 16.40; 4.09 – 17.00

Пушистый форсаж: Гран-при – 29-31.08 – 11.00, 12.10 (рус.), 18.20; 1.09 – 11.00, 12.10 (рус.), 16.00 (рус.), 18.20; 2.09 – 11.00, 12.10 (рус.), 18.20; 3.09 – 11.10 (рус.), 11.30; 4.09 – 11.10 (рус.), 12.10

Плохие парни - 2 – 29.08-2.09 – 15.50, 17.00 (рус.); 3, 4.09 – 16.00

Смурфики в кино – 29-31.08 – 11.30; 1.09 – 11.30, 13.45 (рус.)

KinoCitadele

На момент сдачи номера кинотеатр Kino Citadele предоставил частичное расписание своих киносеансов.

Супруги Роуз – 29.08 - 14.55, 17.35, 20.20; 30.08 - 12.10, 14.55, 17.35, 20.20

Пойман с поличным – 29.08 - 16.20, 19.00, 21.35; 30.08 - 16.20, 18.45, 21.35

Выход-8 – 30.09 – 22.00; 31.08 – 21.15

Пушистый форсаж - 29.08 - 11.10, 15.00 (рус.); 30.08 - 11.00, 11.15 (рус.), 13.20, 13.30 (рус.), 15.40

Одно целое – 29.08 - 13.40, 22.30; 30.08 - 20.05, 22.05

Дом - 29.08 - 13.00, 20.55; 30.08 - 13.40, 21.15

Никто-2 – 29.08 - 17.55, 22.35; 30.08 - 18.55, 22.25

Материалистка - 29.08 - 11.55, 14.50, 17.50, 23.05; 30.08 - 15.15, 18.15, 20.25

Дракула - 29.08 - 15.50, 23.15; 30.08 - 13.55, 20.30

Чумовая пятница - 2 - 29.08 - 11.00, 16.15; 30.08 - 14.35

Жизнь Чака - 29.08 - 19.05; 30.08 - 18.05

Час исчезновения - 29.08 - 13.50, 18.15, 21.20; 30.08 - 15.35, 17.25, 19.05, 21.30

Верни её из мёртвых - 29.08 - 15.20, 22.40

Голый пистолет - 29.08 - 15.45, 21.45; 30.08 - 17.55, 22.35

Фантастическая четвёрка: первые шаги – 29.08 - 12.45, 19.50; 30.08 - 15.45

Я знаю, что вы сделали прошлым летом – 29.08 - 16.45

Супермен – 29.08 - 11.50, 16.55; 30.08 - 18.30

Мир юрского периода: возрождение – 29.08 - 12.30, 22.25; 30.08 - 12.30, 20.45

F1 – 29.08 - 15.40, 19.20, 23.00; 30.08 - 11.25, 15.30, 19.15, 21.00

28 лет спустя – 29.08 - 19.25

Лило и Стич – 29.08 - 14.35; 30.08 - 12.00

Пушистый форсаж: Гран-при - 29.08 - 11.30, 12.10 (рус.); 30.08 - 11.10, 11.20 (рус.), 13.25, 14.00 (рус.), 15.55

Плохие парни - 2 - 29.08 - 11.15, 12.25, 19.45, 20.40; 30.08 - 11.40, 12.40, 14.05, 15.05, 16.25

Смурфики в кино – 29.08 - 12.00 (рус.), 12.05, 14.25 (рус.), 17.25; 30.08 - 11.35, 11.50 (рус.), 13.05, 15.50 (рус.)

Элио – 29.08 - 11.20, 13.30 (рус.); 30.08 - 16.55

Как приручить дракона – 29.08 - 14.00, 16.50 (рус.)

Киногалерея/К. Сунс

Харалдс Симанис. Певец и кровельщик – 29, 30.08, 4.09 – 16.40; 3.09 – 18.20

Что случилось осенью – 30.08, 4.09 – 18.20

Безумно – 31.08 – 18.00; 3.09 - 20.00

Женщины с балкона – 2.09 – 20.10

Идеальные незнакомцы – 31.08 – 16.20

Комната – 29.08, 2.09 – 18.20

Супергерои – 29.08 – 20.10

SplendidPalace

Дива – 2.09 – 18.30

Сосуществование, чёрт возьми! – 2.09 – 21.30

Написание Хавы – 3.09 – 18.00

Мой дорогой Тео – 3.09 – 20.30

Девочки не плачут – 15.30

Сакрам и Профанум в Пивенай – 4.09 – 18.30

9-месячный контракт – 4.09 – 20.45

Супруги Роуз – 29.08 – 18.00; 2.09 – 20.00

Всегда есть завтра – 29.08 – 21.30

Материалистка – 30.08 – 20.00; 2.09 – 17.30

Жизнь Чака – 31.08 – 17.00; 4.09 – 18.00

Дракула – 29.08 – 20.15

Финикийская схема – 1.09 – 20.00

Харалдс Симанис. Певец и кровельщик – 31.08 – 15.00

Партенопа – 30.08 – 21.30

Достичь глубины: в одиночку через Тихий океан – 31.08 – 19.15

Смурфики в кино – 1.09 – 16.00

Поток – 1.09 – 18.00