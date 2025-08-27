Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Утренний просмотр смартфона делает вас глупее

27 августа, 2025 10:25

Миллионы людей первым делом после пробуждения хватаются за телефон. Сети фиксируют пики трафика ровно в 6, 7 и 8 утра — как только звонят будильники. Но привычка проверить уведомления ещё до того, как вы встали с кровати, бьёт по мозгу и настроению.

«Когда вы просыпаетесь, мозг находится в состоянии так называемой сонной инерции — это переход между сном и бодрствованием. В этот момент когнитивные функции ещё не восстановились, — объясняет психолог и член Британского психологического общества Антонио Калентзис. — Если сразу схватить телефон и залить себя уведомлениями, лентой соцсетей и письмами, вы перегружаете префронтальную кору. Она отвечает за принятие решений и контроль импульсов. В итоге усталость наступает ещё до завтрака, а голова целый день остаётся «захламлённой»».

Кроме того, синий свет экрана сбивает биологические часы. «Смартфон подавляет выработку мелатонина, — отмечает Калентзис. — Это нарушает естественный ритм сна и бодрствования. Утренние стрессовые уведомления дополнительно активируют гормональный ответ и обрывают переход организма в нормальное состояние».

Последствия: испорченное настроение и тревожный фон на весь день. Сравнение себя с чужими «идеальными» лентами или новости про кризисы запускают стресс и чувство неполноценности. Глаза, привыкшие к темноте, получают удар ярким светом экрана, что ведёт к сухости и хронической цифровой усталости зрения.

Телефон с утра крадёт и продуктивность. «Вместо того чтобы начать день осознанно, вы попадаете в ловушку бесконечного скроллинга, — предупреждает Калентзис. — Лёгкий «дофаминовый удар» от ленты затрудняет переход к настоящим делам и задаёт вялый тон на весь день».

Эксперты советуют простые шаги:

заряжать телефон за пределами спальни,
завести обычный будильник или часы с имитацией рассвета,
наполнить утро рутиной без экрана — от прогулки до чашки кофе,
убрать соцсети с главного экрана, чтобы не тянуться к ним по привычке.

Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить

Новости Латвии 14:19

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Важно 14:08

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Правительство экономит на самых беззащитных: детям из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года

Новости Латвии 14:00

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год

Новости Латвии 13:34

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении

Бизнес 13:27

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения

Важно 13:03

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной

Мир 12:48

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

