Утренний просмотр смартфона делает вас глупее

«Когда вы просыпаетесь, мозг находится в состоянии так называемой сонной инерции — это переход между сном и бодрствованием. В этот момент когнитивные функции ещё не восстановились, — объясняет психолог и член Британского психологического общества Антонио Калентзис. — Если сразу схватить телефон и залить себя уведомлениями, лентой соцсетей и письмами, вы перегружаете префронтальную кору. Она отвечает за принятие решений и контроль импульсов. В итоге усталость наступает ещё до завтрака, а голова целый день остаётся «захламлённой»».

Кроме того, синий свет экрана сбивает биологические часы. «Смартфон подавляет выработку мелатонина, — отмечает Калентзис. — Это нарушает естественный ритм сна и бодрствования. Утренние стрессовые уведомления дополнительно активируют гормональный ответ и обрывают переход организма в нормальное состояние».

Последствия: испорченное настроение и тревожный фон на весь день. Сравнение себя с чужими «идеальными» лентами или новости про кризисы запускают стресс и чувство неполноценности. Глаза, привыкшие к темноте, получают удар ярким светом экрана, что ведёт к сухости и хронической цифровой усталости зрения.

Телефон с утра крадёт и продуктивность. «Вместо того чтобы начать день осознанно, вы попадаете в ловушку бесконечного скроллинга, — предупреждает Калентзис. — Лёгкий «дофаминовый удар» от ленты затрудняет переход к настоящим делам и задаёт вялый тон на весь день».

Эксперты советуют простые шаги:

заряжать телефон за пределами спальни,

завести обычный будильник или часы с имитацией рассвета,

наполнить утро рутиной без экрана — от прогулки до чашки кофе,

убрать соцсети с главного экрана, чтобы не тянуться к ним по привычке.