«Как если бы там работали рабы…“ — соцсети возмутились размером зарплат сотрудников психиатрического центра

Пользователи сравнивали такие условия с «рабством». «Секретарша Стакиса получала 11 тысяч, в среднем — 6 тысяч. Так и складывается статистика зарплат. Желаю всей команде @Brivibas36 (официальный аккаунт правительства Латвии - ред.) испытать уход за больными меньше чем за 600 евро на руки», — написал пользователь сети X (бывший Twitter)

.

#Teirdarbs Tvaika iela aicina komandā Sanitāru-slimnieku kopēju.



Mēnešalga 862-972 € (575-648 uz rokas), pilna slodze 40 stundas nedēļā



Staķa sekretārei bija 11K, vidēji 6K – tā arī top algu statistika.



Novēlu visai @Brivibas36 komandai baudīt aprūpi par <600 € uz rokas. https://t.co/H29jcGtOPt — Vermuta Vienstūris (@axe_lv) August 25, 2025

Обязанности в объявлении включали ежедневный уход за пациентами, помощь в обследованиях и прогулках, обеспечение безопасности и соблюдение санитарных правил.

@DaceVo — «Что это за зарплаты? Как вообще такое допускается? Будто там работают не люди, а латвийские рабы за кусок хлеба».

@BSmildzina — «Ухаживать за такими пациентами очень тяжело, и физически, и морально. Зарплата должна быть адекватной — минимум 1500 евро на руки».

@Tas_es_Pats — «Даже при 11 тысячах евро никто из санитара психушки не был настолько психом, чтобы пойти секретарём к Стакису».

@Termiic — «Эту зарплату надо перевернуть вверх ногами — и тогда результат был бы уже завтра».

@LatvietisParas1 — «Это очень тяжёлая работа, чисто психологически».

@raubikis — «Хуже зарплаты только сама работа, которую там приходится выполнять».