Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 27. Августа Завтра: Alens, Jorens, Zanis
Доступность

«И я пила, пила, пила»: Агата Муцениеце призналась в проблемах с алкоголем

СтарХит 27 августа, 2025 17:14

Важно 0 комментариев

Отгремела пышная свадьба Агаты и Петра. Влюбленные потратили на красивый праздник свыше шести миллионов рублей.

36-летняя Агата Муцениеце опубликовала ролик, в котором запечатлены самые яркие моменты их свадьбы с Петром Дрангой. Церемония прошла в живописном месте Москвы — на острове у памятника Петру I.

Невеста облачилась в белоснежное платье с открытой линией плеч и декольте в форме сердца. Длинный шлейф эффектно колыхался на ветру, придавая всему образу легкость. Вместо фаты Агата выбрала элегантную вуаль-сеточку, а в руки взяла миниатюрный букет белых цветов.

Платье для актрисы сшили на заказ в известном бутике Edem Couture, где в свое время свадебные наряды покупали Ксения Собчак и Регина Тодоренко. Стоимость такого платья начинается от 200 тысяч рублей. Индивидуальный подход для Агаты был особенно важен, ведь она на серьезном сроке беременности.

Жених же остался верен классическому костюму. Петр надел смокинг и бабочку, дополнив образ бутоньеркой. «Какое лаконичное и нежное платье, а вуаль просто прелесть. Очень нежный образ вышел»; «Наикрасивейшая пара! Красота, вкус, элегантность! Счастья вам. Глаз не отвести. Красавцы»; «Шикарно! Агата — красавица, муж — красавец! Любви и счастья молодым!» — пишут в комментариях.

Рядом с Муцениеце в этот день был и 12-летний Тимофей. Несмотря на все обиды, мальчик трогательно поздравил маму. Он вместе с девятилетней сестренкой Мией преподнес молодоженам их кольца. Сегодня Агата показала украшение, гуляя по веранде 5-звездочного отеля «Арарат Парк Хаятт». Кольцо новоиспеченной супруги усыпано бриллиантами.

К слову, свадьба завершилась шумной вечеринкой, на которой присутствовали звездные друзья пары, а также коллеги Агаты по театру Crave. Танцоры продемонстрировали эффектные па. Красивый танец показала и невеста, сменив пышное платье на вечернее в бельевом стиле.

Напомним, что Муцениеце поймала букет невесты в декабре прошлого года, когда была на свадьбе сестры Дранги. Аккордеонист действительно сделал звезде предложение руки и сердца, но спустя несколько месяцев, выждав подходящий момент.

Летом актриса поделилась еще одной радостной новостью — она в ожидании третьего ребенка. Агата и Петр скоро станут родителями… дочери.

«Я от переизбытка эмоций почти не спала. Давно я так не ревела от счастья! — делилась звезда впечатлением от гендер-пати. — Да что там давно, мне кажется, я никогда так не ревела от счастья. Погода была чудесной, гости — самые лучшие, мои дети рядом, пишу и опять реву! Спасибо, жизнь! Спасибо человеку, который изменил мою жизнь и снова заставил поверить».

А ведь еще недавно актрису преследовала черная полоса. Все началось с того, что Муцениеце обвинила Прилучного в избиении и долго приходила в себя после развода. Павел же быстро обзавелся новой семьей, в то время как Агата пыталась сконцентрироваться на детях и карьере. Она откровенно призналась, что на фоне стресса имела проблемы с алкоголем, которые сейчас позади.

«Я не пью. Поняла, что у меня проблемы с контролированием количества выпитого алкоголя. Это случилось после развода. Я тогда начала просто топить свое горе. У меня был миллиард причин пить. И я пила, пила, пила, пока не поняла, что зашла слишком далеко», — говорила Агата.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:10 28.08.2025
С 1 сентября меняется порядок въезда граждан России и Беларуси
Bitnews.lv 6 часов назад
Консультации в больнице Страдыня подорожают на 10 евро
Bitnews.lv 7 часов назад
Самые грязные пляжи Латвии — Караоста в Лиепае и Майори
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: Бауска превратится в Шанхай
Sfera.lv 8 часов назад
Доставка печатной прессы под вопросом
Bitnews.lv 8 часов назад
Погода: лето, не улетай!
Sfera.lv 9 часов назад
Литва: прошел чемпионат по йайдо; участники обнажили мечи
Sfera.lv 10 часов назад
Латвия: серебряная капуста стала лучшей в мире
Sfera.lv 12 часов назад

Немцы установили имена всех причастных к подрыву «Северного потока»: это граждане Украины

Важно 21:27

Важно 0 комментариев

Немецкие следователи установили личности всех лиц, причастных к взрыву газопровода «Северный поток», сообщает в среду газета «Die Zeit».

Немецкие следователи установили личности всех лиц, причастных к взрыву газопровода «Северный поток», сообщает в среду газета «Die Zeit».

Читать
Загрузка

Своих латышскому за 30 лет не научили, примемся за мигрантов? «А зачем?», — удивлен экономист

Важно 20:57

Важно 0 комментариев

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Читать

Латвии и Эстонии создадут Балтийскую линию обороны

Новости Латвии 20:36

Новости Латвии 0 комментариев

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Читать

Латвийские баскетболисты начали «Евробаскет» в Риге с проигрыша

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Читать

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Новости Латвии 19:45

Новости Латвии 0 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Читать

Сюрприз! Больница Страдиня поднимает цены на консультации уже с сентября

Новости Латвии 19:14

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

Читать

Родительский чат на русском языке в гимназии? Мать первоклассника возмущена

Выбор редакции 19:12

Выбор редакции 0 комментариев

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

Читать