«И я пила, пила, пила»: Агата Муцениеце призналась в проблемах с алкоголем

36-летняя Агата Муцениеце опубликовала ролик, в котором запечатлены самые яркие моменты их свадьбы с Петром Дрангой. Церемония прошла в живописном месте Москвы — на острове у памятника Петру I.

Невеста облачилась в белоснежное платье с открытой линией плеч и декольте в форме сердца. Длинный шлейф эффектно колыхался на ветру, придавая всему образу легкость. Вместо фаты Агата выбрала элегантную вуаль-сеточку, а в руки взяла миниатюрный букет белых цветов.

Платье для актрисы сшили на заказ в известном бутике Edem Couture, где в свое время свадебные наряды покупали Ксения Собчак и Регина Тодоренко. Стоимость такого платья начинается от 200 тысяч рублей. Индивидуальный подход для Агаты был особенно важен, ведь она на серьезном сроке беременности.

Жених же остался верен классическому костюму. Петр надел смокинг и бабочку, дополнив образ бутоньеркой. «Какое лаконичное и нежное платье, а вуаль просто прелесть. Очень нежный образ вышел»; «Наикрасивейшая пара! Красота, вкус, элегантность! Счастья вам. Глаз не отвести. Красавцы»; «Шикарно! Агата — красавица, муж — красавец! Любви и счастья молодым!» — пишут в комментариях.

Рядом с Муцениеце в этот день был и 12-летний Тимофей. Несмотря на все обиды, мальчик трогательно поздравил маму. Он вместе с девятилетней сестренкой Мией преподнес молодоженам их кольца. Сегодня Агата показала украшение, гуляя по веранде 5-звездочного отеля «Арарат Парк Хаятт». Кольцо новоиспеченной супруги усыпано бриллиантами.

К слову, свадьба завершилась шумной вечеринкой, на которой присутствовали звездные друзья пары, а также коллеги Агаты по театру Crave. Танцоры продемонстрировали эффектные па. Красивый танец показала и невеста, сменив пышное платье на вечернее в бельевом стиле.

Напомним, что Муцениеце поймала букет невесты в декабре прошлого года, когда была на свадьбе сестры Дранги. Аккордеонист действительно сделал звезде предложение руки и сердца, но спустя несколько месяцев, выждав подходящий момент.

Летом актриса поделилась еще одной радостной новостью — она в ожидании третьего ребенка. Агата и Петр скоро станут родителями… дочери.

«Я от переизбытка эмоций почти не спала. Давно я так не ревела от счастья! — делилась звезда впечатлением от гендер-пати. — Да что там давно, мне кажется, я никогда так не ревела от счастья. Погода была чудесной, гости — самые лучшие, мои дети рядом, пишу и опять реву! Спасибо, жизнь! Спасибо человеку, который изменил мою жизнь и снова заставил поверить».

А ведь еще недавно актрису преследовала черная полоса. Все началось с того, что Муцениеце обвинила Прилучного в избиении и долго приходила в себя после развода. Павел же быстро обзавелся новой семьей, в то время как Агата пыталась сконцентрироваться на детях и карьере. Она откровенно призналась, что на фоне стресса имела проблемы с алкоголем, которые сейчас позади.

«Я не пью. Поняла, что у меня проблемы с контролированием количества выпитого алкоголя. Это случилось после развода. Я тогда начала просто топить свое горе. У меня был миллиард причин пить. И я пила, пила, пила, пока не поняла, что зашла слишком далеко», — говорила Агата.