Деньги на airBaltic хотят списать как на оборону. Эксперт: нас водят за нос

26 августа, 2025

airBaltic – критическая для Латвии инфраструктура, — по информации Delfi 26.08.25, об этом на tv3.lv говорила председатель Совета по фискальной дисциплине Ина Штейнбука. Г-жа Штейнбука – доктор экономики, профессор ЛУ, академик, бывшая глава представительства Еврокомиссии в Латвии, сейчас — руководитель Совета по фискальной дисциплине. К её мнению прислушивается правительство.

Есть ли для Латвии польза от этого предприятия и понадобится ли в будущем дополнительная государственная поддержка, — спросили у неё.

"Это огромный риск, потому что потенциальные расходы на airBaltic не заложены в нынешнем проекте бюджета, и с большой вероятностью дополнительные вливания со стороны правительства будут необходимы.

Будут поправки к бюджету, но мы хотим сохранить неизменным дефицит, который и так уже зафиксирован выше 3% от ВВП, мы не можем его дальше увеличивать. Если в следующем году не будет стремительного роста, то нужно будет думать, что делать с налогами… Деньги придётся найти."

Наконец, слово сказано. Денег нет, но дополнительные вливания в airBaltic потребуются, значит, придётся поднять налоги. Раньше в бюджете хватало вливать в среднем по пятьдесят миллионов в год, а теперь — очередь за налогами. И вряд ли это будет спецналог на airBaltic. Поднимут PVN — и опять разлюли малина.

"airBaltic — очень ценное предприятие, не только потому, что нам легче летать в командировки или ещё куда-то… это критическая инфраструктура, такая же, как Rail Baltica. О ней всё время говорит НАТО, у нас должно быть 3,5% от ВВП, которые тратятся на военные расходы, и плюс ещё 1,5% от ВВП — на критическую инфраструктуру."

Видите? НАТО требует держать расходы, кроме прямых, ещё и на критическую структуру, то есть на структуры, которые обеспечивают обороноспособность страны. «Критическая инфраструктура, — объясняет Штейнбука, — это воздушные пути, это железная дорога, это автодороги, мобильная связь, это энергетика. Соответственно, airBaltic — это очень значимое предприятие, и было бы очень прискорбно, если бы оно обанкротилось».

И вот тут профессор передёргивает. Воздушные пути, то есть воздушное пространство и структура управления ими, — они относятся к критической инфраструктуре. А вот airBaltic имеет такое же отношение к воздушным путям, как ваша «Тойота» к автодороге А10 Рига – Юрмала. По этим воздушным путям летает кто угодно, и airBaltic — только одна из них. Называть airBaltic критической инфраструктурой — мягко говоря, ошибочно.

Строго говоря, критические структуры перечисляет закон. Это те, которые закон запрещает приватизировать: железную дорогу, порты, магистральные дороги, мосты, аэропорт. Государственную границу, наконец. Они всегда находятся в собственности государства, оборону страны нельзя доверять частникам. Вы можете построить и свой, частный аэропорт, дорогу, но только как дополнение.

Вливать деньги в airBaltic из бюджета под видом укрепления обороны страны, отчитываясь о них как за те 1,5%, которые требует НАТО, — нас с вами пытаются таскать за нос. Соседи, Эстония и Литва, прекрасно обходятся без такой «критической инфраструктуры».

Профессор называет Rail Baltica критической инфраструктурой, лишний раз опровергая саму себя. AB и RB объединяют только безудержные расходы. RB улучшит обороноспособность, а может и нет. И до того, как RB станет «критической инфраструктурой», ещё рак устанет свистеть.

Если airBaltic обанкротится, профессору Штейнбуке, возможно, станет сложнее «летать в командировки или ещё куда-то», а на самом деле — просто дороже. Банкротство значит, что airBaltic не исчезнет, а сменит хозяев, и все, кому нужно улететь, — улетят. Мы ведь и сегодня покупаем билеты, сравнивая цены разных перевозчиков. Ну, станет выбор меньше на одного.

Новые хозяева установят экономически оправданные тарифы, накинут к цене несколько десятков евро. Вот и думайте, что лучше — разок доплатить к авиабилету или платить повышенный PVN за каждую морковку.

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

