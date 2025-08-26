Деньги на airBaltic хотят списать как на оборону. Эксперт: нас водят за нос

Есть ли для Латвии польза от этого предприятия и понадобится ли в будущем дополнительная государственная поддержка, — спросили у неё.

"Это огромный риск, потому что потенциальные расходы на airBaltic не заложены в нынешнем проекте бюджета, и с большой вероятностью дополнительные вливания со стороны правительства будут необходимы.

Будут поправки к бюджету, но мы хотим сохранить неизменным дефицит, который и так уже зафиксирован выше 3% от ВВП, мы не можем его дальше увеличивать. Если в следующем году не будет стремительного роста, то нужно будет думать, что делать с налогами… Деньги придётся найти."

Наконец, слово сказано. Денег нет, но дополнительные вливания в airBaltic потребуются, значит, придётся поднять налоги. Раньше в бюджете хватало вливать в среднем по пятьдесят миллионов в год, а теперь — очередь за налогами. И вряд ли это будет спецналог на airBaltic. Поднимут PVN — и опять разлюли малина.

"airBaltic — очень ценное предприятие, не только потому, что нам легче летать в командировки или ещё куда-то… это критическая инфраструктура, такая же, как Rail Baltica. О ней всё время говорит НАТО, у нас должно быть 3,5% от ВВП, которые тратятся на военные расходы, и плюс ещё 1,5% от ВВП — на критическую инфраструктуру."

Видите? НАТО требует держать расходы, кроме прямых, ещё и на критическую структуру, то есть на структуры, которые обеспечивают обороноспособность страны. «Критическая инфраструктура, — объясняет Штейнбука, — это воздушные пути, это железная дорога, это автодороги, мобильная связь, это энергетика. Соответственно, airBaltic — это очень значимое предприятие, и было бы очень прискорбно, если бы оно обанкротилось».

И вот тут профессор передёргивает. Воздушные пути, то есть воздушное пространство и структура управления ими, — они относятся к критической инфраструктуре. А вот airBaltic имеет такое же отношение к воздушным путям, как ваша «Тойота» к автодороге А10 Рига – Юрмала. По этим воздушным путям летает кто угодно, и airBaltic — только одна из них. Называть airBaltic критической инфраструктурой — мягко говоря, ошибочно.

Строго говоря, критические структуры перечисляет закон. Это те, которые закон запрещает приватизировать: железную дорогу, порты, магистральные дороги, мосты, аэропорт. Государственную границу, наконец. Они всегда находятся в собственности государства, оборону страны нельзя доверять частникам. Вы можете построить и свой, частный аэропорт, дорогу, но только как дополнение.

Вливать деньги в airBaltic из бюджета под видом укрепления обороны страны, отчитываясь о них как за те 1,5%, которые требует НАТО, — нас с вами пытаются таскать за нос. Соседи, Эстония и Литва, прекрасно обходятся без такой «критической инфраструктуры».

Профессор называет Rail Baltica критической инфраструктурой, лишний раз опровергая саму себя. AB и RB объединяют только безудержные расходы. RB улучшит обороноспособность, а может и нет. И до того, как RB станет «критической инфраструктурой», ещё рак устанет свистеть.

Если airBaltic обанкротится, профессору Штейнбуке, возможно, станет сложнее «летать в командировки или ещё куда-то», а на самом деле — просто дороже. Банкротство значит, что airBaltic не исчезнет, а сменит хозяев, и все, кому нужно улететь, — улетят. Мы ведь и сегодня покупаем билеты, сравнивая цены разных перевозчиков. Ну, станет выбор меньше на одного.

Новые хозяева установят экономически оправданные тарифы, накинут к цене несколько десятков евро. Вот и думайте, что лучше — разок доплатить к авиабилету или платить повышенный PVN за каждую морковку.