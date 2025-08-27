Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Будем перекрашивать: темные автомобили усиливают жару в городах Европы

Euronews 27 августа, 2025 16:55

Исследование показало, что в жаркие летние дни воздух вокруг черных автомобилей нагревается почти на 4°C. Как с этим бороться?

В знойный летний день припаркованный на улице автомобиль может раскалиться как печь. Новое исследование, проведенное в Лиссабоне, показало, что это может вызывать не только дискомфорт у водителя и пассажиров, но даже нагревать целые городские районы. При этом усугубить ситуацию может цвет автомобиля.

В новом исследовании, опубликованном в журнале City and Environment Interactions, ученые обнаружили, что машины темного цвета излучают гораздо больше тепла, чем светлые, повышая температуру воздуха вокруг на несколько градусов.

А в масштабах тысяч припаркованных автомобилей этот скрытый фактор может значительно ухудшить эффект городского теплового острова. Во многом и поэтому в городах становится намного жарче, чем в окрестностях.

Темные автомобили действуют как радиаторы

Марсия Матиас и ее коллеги из Лиссабонского университета измерили температуру воздуха вокруг двух автомобилей - черного и белого, оставленных на открытом воздухе более чем на пять часов под ясным летним небом. При температуре 36°C черный автомобиль повышал температуру воздуха вблизи на целых 3,8°C по сравнению с асфальтом рядом с ним. А белый автомобиль оказывал гораздо меньшее влияние.

Разница заключается в том, какой объем света отражают разные цвета.

Белая краска отражает от 75 до 85 процентов поступающего солнечного света. а черная - всего 5-10 процентов, остальное поглощает. И в отличие от асфальта, который толстый и относительно медленно нагревается, тонкий металлический корпус автомобиля раскаляется быстро и отдает тепло прямо в воздух.

"Представьте себе тысячи автомобилей, припаркованных по всему городу, каждый из которых действует как маленький источник тепла или тепловой экран, - объясняет Матиас. - Их цвет может фактически изменить температуру улиц".

Что именно представляет собой эффект городского теплового острова?

По данным Copernicus, программы ЕС по наблюдению Земли, городской тепловой остров - это район города, который значительно теплее, чем его сельские окрестности, из-за деятельности человека и инфраструктуры.

Мощеная земля поглощает и накапливает тепло, а плотная застройка снижает циркуляцию воздуха, задерживая его. Автомобили, кондиционеры и промышленная деятельность добавляют еще больше градусов.

Ночью этот эффект проявляется сильнее всего. В городах может быть на 10°C теплее, чем в сельской местности, поскольку бетон, асфальт и сталь медленно отдают тепло, накопленное за день. Летом температура воздуха в европейских городах может подниматься на 10-15°C выше, чем в сельской местности, где растения, леса и поля охлаждают воздух.

Поскольку около 70 процентов европейцев живут в городах, такая разница делает эффект городского теплового острова актуальной проблемой здравоохранения.

Почему Европа особенно уязвима

В последние годы Европа страдает от рекордно сильной жары: этим летом в ряде городов температура превысила 40°C.

Исследование, проведенное прошлым летом, показало, что изменение климата в три раза увеличило число погибших от одной экстремальной тепловой волны.

Тепловой стресс не только вызывает дискомфорт. Повторяющиеся воздействия могут ускорить биологическое старение, повлиять на психическое здоровье и сделать детей более уязвимыми к обезвоживанию, респираторным заболеваниям и даже смерти. Пожилые люди и люди с уже существующими заболеваниями подвергаются наибольшему риску.

В таких городах, как Лондон и Париж, где ночная температура может держаться на 4°C выше, чем в окружающих районах, отсутствие облегчения после захода солнца только усугубляет опасность.

Как города борются с проблемой

По всей Европе города спешат адаптироваться к новым условиям. В некоторых, например, в Барселоне, созданы климатические убежища - общественные здания, такие как библиотеки, школы или музеи, которые остаются открытыми во время аномальной жары, чтобы обеспечить жителям более прохладные помещения.

Другие озеленяют свои улицы. В голландском городе Бреда берега рек были превращены в сады, а бетонная плитка заменена травой и деревьями. Теперь 60 процентов города - это зеленые насаждения. К 2030 году местные власти намерены превратить Бреду в один из самых богатых природой городов Европы.

Такие проекты требуют времени и инвестиций. Именно поэтому все большее внимание привлекают более быстрые и дешевые стратегии, такие как повышение отражательной способности городов. Автомобили, как следует из данного исследования, могут стать частью этого набора инструментов.

Исследователи подсчитали, что перекраска темных автомобилей в Лиссабоне в более светлые оттенки может удвоить отражательную способность некоторых улиц с 20 до почти 40 процентов и снизить температуру воздуха у поверхности в жаркие безветренные дни.

Сара Берк, эксперт по климату из Университета Северной Каролины, называет этот подход "новаторским", поскольку большинство исследований в области охлаждения городов сосредоточено на отражающих крышах или более светлых тротуарах. "Транспортные средства - это удивительно упущенная часть головоломки городской жары, - говорит она.

Автопарки такси, фургонов доставки или муниципальных автомобилей могут быть особенно эффективными кандидатами на светлую окраску, добавляет Матиас.

Немецкие следователи установили личности всех лиц, причастных к взрыву газопровода «Северный поток», сообщает в среду газета «Die Zeit».

Экономист Янис Воинс (СЗК) на портале pietiek.lv сделал подробный разбор опубликованного ранее в Delfi мнения Мика Целминьша о задуманных рижской думой рейдах против мигрантов.

Министры обороны Латвии Андрис Спрудс и Эстонии Ханно Певкур на встрече в Тарту обязались создать Балтийскую линию обороны, сообщили в Министерстве обороны.

Мужская сборная Латвии по баскетболу в среду начала финальный турнир чемпионата Европы в Риге с поражения в матче против сборной Турции.

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

С 1 сентября консультации врачей в Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня (PSKUS) подорожают на 10 евро, подтвердила агентству LETA представитель больницы Гунда Яунтева.

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

