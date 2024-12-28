«Коалиция снежинок»: советницу министра экономики уволили; она утверждает, что дело в ее твите

Она отзывается об этом следующим образом:

"Этот неловкий момент настал - сегодня мой последний рабочий день в Минэкономики, так как министр меня уволил за приведенный ниже пост в "Твиттере", добавив, что премьер восприняла его как нападение на нее и ее команду. Якобы остановлены все его вопросы в коалиции и приумножается недоверие. В этот аргумент я верю, поскольку, если коалиция держится не на делах, а на ограничениях свободы слова, то, конечно, любой твит может ее поколебать".

Кроме того, Ильинска утверждает, что уволена по соглашению сторон, но по техническим причинам его невозможно подписать сразу же: "Так как сам министр там решает меньше подруги-премьера, то он и не собрался с силами написать распоряжение, а "вручил" мне обоюдное соглашение, которое я уже собиралась подписать, чтобы не обременять никого своим присутствием еще до Нового года. Но увы и ах - мы и этого не можем сделать нормально из-за сбоя: система у меня отключена за день до окончания работы, и доступа больше нет. Не исключено, что в конце концов окажется - я ухожу по собственному желанию".

В постскриптуме теперь уже бывшая сотрудница Минэкономики пишет: "Мой последний "рабочий день", в который я пойду праздновать новое начало и пить шампанское, вам, налогоплательщики, обойдется в 216 евро. Просто потому, что можно".

Стало интересно, а что такого было в предыдущем скандальном посте, из-за которого было решено расторгнуть трудовой договор и который "остановил все работы".

Он включает в себя следующие размышления:

"Я хотела начать писать о бюрократии, но в честь сегодняшней конференции коммуникаторов государственного управления продолжу о продуктивности. Видимо, это такие раздумья...

За 2,5 месяца, пока я в Минэкономики (да, госаппарат настолько массивен и бессмыслицы настолько очевидны, что я буквально считаю дни), у меня возникло и укрепилось впечатление, что выработке различных гайдлайнов и тезисов без нужды уделяется слишком много времени и ресурсов.

Вот один яркий пример:

Выборы президента США состоялись 5 ноября, и утром 6 ноября было уже довольно понятно, кто победит. Гайдлайны по коммуникации "сверху" пришли 7 ноября в 20:23.

Вопрос: сколько времени и денег потрачены на их разработку и согласование и какой в этом смысл в современной динамичной информационной среде через три дня после события?

На мой взгляд, такие гайдлайны должны быть готовы в двух версиях еще до того, как выборы состоялись.

Еще лучше, если бы этих гайдлайнов вообще не было, ведь что такое гайдлайны? Это некая общая позиция для высказывания, чтобы не было потрясений и скандалов. То есть инструкция, как высказать какое-то удобное для всех общее мнение. По-моему, от этого больше вреда, чем пользы.

Если мы предполагаем, что государством руководят разумные люди, то им и так должно быть ясно, что сказать, если спросят. Результат выборов президента США по сути для нас ничего не меняет политически - страна НАТО, ближайшие партнеры, надо поздравить нового президента. Если кто-то в правительстве думает иначе - тоже хорошо, проявит себя...

Но нужны ли в самом деле для этого гайдлайны по коммуникации?

Для событий местного масштаба это происходит оперативнее, но все равно все "гайдлайны по коммуникации" появляются как минимум через несколько часов после события, хотя хорошо известно, что журналисты на тот момент уже успели обзвонить или встретить всех, кого хотели, и задать свои вопросы.

Видя, каков ритм работы министра, я не верю, что есть хоть один министр, который реально когда-нибудь эти гайдлайны читал.

Так что, когда происходит какая-то лажа с коммуникацией (например, случай с дроном), мне остается лишь согласиться с Эдгаром Ринкевичем, что виноваты коммуникаторы. И этот отдел в государственном управлении спокойно можно сократить как минимум наполовину".

Редакция LA.LV отправила вопрос в Минэкономики с просьбой прокомментировать ситуацию. Был получен краткий комментарий от министра Виктора Валайниса: "Это мое личное решение. Трудовые отношения прекращены по обоюдной договоренности. Спасибо советнице за работу. Желаю успеха в новых вызовах!"

Тем временем в сети этот случай вызвал интересную реакцию:

- Фантастически! Бегемоты боялись прививок. Руководство боится твитов.

- Жаль. Типично для слабых политиков. Расстрелять гонца... Такие доктрины в бюджетных учреждениях есть, нельзя критиковать и эти изделия нельзя обсуждать. Теперь якобы даже под этим расписываться нужно...

- А в этом твите даже нет ничего такого, на что можно обидеться.

- Начинается чистка от "нежелательных лиц" за высказывание своего мнения... Ну, ни на что другое эта "динамичная" коалиция неспособна - все запретить, ненужных вон - коллективный авторитаризм.

- Госаппарат, боящийся критики, - это воплощение слабости. Прочел "плохой" твит Катрины о гайдлайнах по коммуникации. Это не нападение, а нормальное описание проблемы. Если правительство восприняло это как угрозу, может быть, надо перед зеркалом подумать, в чем корень проблемы?

- Коалиция снежинок с премьером-снежинкой Эвикой Силиней и министром-снежинкой Виктором Валайнисом.

- Очень-очень хорошо, что публично говорят о таких вещах. Так много людей увольняют, и они тихо исчезают.

- В демократической Латвии высказывание мнения несовместимо с работой в министерстве. Латвийская версия демократии и гласности. Печально. Какой будет следующая самая низкая точка в латвийской политической навозной яме?

А вот что по этому поводу думает публицист Элита Вейдемане:

"И что такого Ильинска неправильно сказала? Ах да, сказанное не понравилось премьеру Силине, значит, надо уволить. Изрядное шутовство!"