«Коалиция решительных» готова направить войска и технику в Украину после войны (2)

Euronews 5 сентября, 2025 09:50

Мир 2 комментариев

REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

26 стран выразили готовность разместить свой военный контингент в Украине после наступления перемирия. Степень участия США в предоставлении гарантий безопасности определится "в ближайшие дни".

Двадцать шесть стран готовы направить в Украину войска в составе "сил заверения" или предоставить помощь на суше, на море или в воздухе в рамках будущих гарантий безопасности, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита "коалиции желающих" в Париже.

Французский президент повторил, что после урегулирования конфликта международные войска будут размещены не в зонах соприкосновения, а "в географических районах, которые сейчас определяются". Макрон тем не менее пояснил, что у вызвавшихся стран "нет ни желания, ни цели вести войну против России". Численность военного контингента пока не определена.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал "победой" то, что свою помощь Киеву предложило такое количество стран. По его словам, в перечень гарантий безопасности, о которых договорились союзники, входит укрепление украинской армии и поддержание её боеготовности в долгосрочной перспективе, наращивание производства оружия, финансирование закупок вооружений.

Полный список стран, которые согласились на отправку войск в Украину, пока не обнародован, но Макрон подтвердил, что в него входят Германия и Италия.

 Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который вместе с французским коллегой возглавляет коалицию, приветствовал заявления некоторых собзников "о поставках ракет дальнего радиуса действия в Украину".

Обеспечат ли США "бэкстоп"?

Президент Франции сказал также, что в случае, если Россия продолжит отказываться от мирных переговоров, Евросоюз "скоординированные с США" санкционные меры.

"Мы рассчитываем на поддержку Соединённых Штатов, - сказал украинский лидер, добавив: Каким конкретно будет американский вклад, будет уточнено в ближайшие дни".

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (2)

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (2)

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (2)

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (2)

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (2)

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (2)

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (2)

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

