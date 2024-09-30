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Клянчат деньги, мочатся и спят прямо на улице, отпугивают клиентов: рестораторы стонут от рижских бомжей (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 30 сентября, 2024 13:20

Новости Латвии 2 комментариев

Работники гостиничного бизнеса бьют тревогу по поводу того, что пьяные и обкуренные бродяги в Старом городе отпугивают отдыхающих и почему страдает бизнес, который и так «побит», рассказывает сюжет «Без Табу».

По одному или целыми стаями все больше опьяневших и неприятно выглядящих бродяг бродят по центру Риги. Опрошенные представители индустрии гостеприимства рассказали программе, что эти люди прямо или косвенно беспокоят владельцев и персонал многих заведений Старого города, например, кричат, лают, мешают им и отпугивают клиентов.

«Удручающая ситуация! Это лицо Риги, Старого города. Туристы приезжают. Пьющие ведут себя беспорядочно, шумно, агрессивно. Все жалуются! Мы потеряли клиентов, даже местных. Они больше не хотят сюда приходить. Это позор! Кто-то должен решить эту проблему! Мы платим налоги, много налогов! Содержание ресторана обходится очень дорого. Этот бизнес и так не прост. Решение очень простое: муниципалитет должен назначить полицейских, которые постоянно бегают по старому городу! Уберите их отсюда! Извините, им здесь не место!»

Работники ресторана запечатлели множество неприятных сцен. Они зафиксировали, как бродяги мочатся в общественных местах Старого города, сидят на обочинах улиц и потягивают прохладительные напитки, занимаются вандализмом, спят на обочинах узких улиц. По словам опрошенных, они также сидят на террасах закусочных и баров, отпугивая отдыхающих. У менеджера ресторана Светланы есть видео на смартфоне, где пьяные дебоширы преследуют сотрудника другого заведения. Светлана рассказала, что персонажи угрожали расправой и схватили коллегу за то, что тот потребовал покинуть террасу ресторана, который он представлял.

«Они «шатаются» здесь каждый день, пьют, шатаются, клянчат деньги у клиентов. Люди не могут нормально сесть. Был случай, когда женщина сняла брюки и во всей своей «красе» присела на корточки и помочилась. Это было возле нашего ресторана. Наш клиент в это время ел стейк и был в шоке! Есть клиенты, которые не хотят возвращаться».

Заведения общественного питания критикуют Рижскую муниципальную полицию (РМП), которая, по их словам, не смогла обеспечить порядок.

РМП сообщила программе, что реагирует на вызовы как можно быстрее, но нужно понимать, что ресурсы полиции ограничены. В RPP не хватает 15 % полицейских, что делает проблематичным развертывание дополнительных групп. При имеющихся ресурсах, глядя на то, где остро необходимо участие сотрудников правоохранительных органов, РМП делает все возможное, говорит полицейское ведомство.

Даже если нарушители спокойствия и общественного порядка на время исчезают из поля зрения, они возвращаются и продолжают свои злодеяния». В полиции говорят, что наказания не пугают эту часть общества. «Это социальная проблема, которую, вероятно, должны решать другие органы с помощью других инструментов. Мы же занимаемся устранением последствий», - сказала пресс-секретарь РМП Кристине Клявениеце.

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Комментарии (2) 48 реакций
Комментарии (2) 48 реакций
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