«Клиентов меньше, чеки выше»: рестораторы о новых привычках латвийцев

© LETA 10 сентября, 2025 11:41

Новости Латвии

В Латвии оборот общественного питания растёт, однако его драйвером остаётся не рост спроса, а инфляция. Об этом агентству LETA сообщил глава Латвийской ассоциации ресторанов Янис Йензис.

По его словам, предприниматели пытаются сдерживать цены, компенсируя подорожание сырья другими способами. Но привычки жителей всё равно меняются.

Согласно исследованию SKDS, в начале 2025 года средний чек за обед в кафе или ресторане составил 10,21 евро. Это на 1,27 евро (14,2%) больше, чем год назад. В то же время постоянных и частых посетителей стало меньше: если до пандемии их было 25–26% населения, то сейчас — лишь 19%, указывает Центральное статистическое управление.

«Жители стали ходить реже, но платить дороже. Рост оборота связан главным образом с инфляцией», — пояснил Йензис.
На показатели повлияла и погода: дождливая первая половина лета снизила доходы отдельных кафе, но июль и август оказались успешными.

Йензис отметил и вклад туристов. Гости из Литвы, Эстонии, Финляндии, Польши, США и Испании стали активнее посещать Латвию, тогда как поток из Швеции и Германии до сих пор не восстановился.

При этом остаётся проблема налоговой задолженности отрасли: с пандемии она снизилась незначительно и сейчас достигает 37 млн евро. По словам главы ассоциации, введение пониженной ставки НДС помогло бы снизить цены для потребителей и уменьшить долю «тени» в секторе.

Обновлено: 23:55 12.09.2025
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

