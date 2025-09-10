«Клиентов меньше, чеки выше»: рестораторы о новых привычках латвийцев

По его словам, предприниматели пытаются сдерживать цены, компенсируя подорожание сырья другими способами. Но привычки жителей всё равно меняются.

Согласно исследованию SKDS, в начале 2025 года средний чек за обед в кафе или ресторане составил 10,21 евро. Это на 1,27 евро (14,2%) больше, чем год назад. В то же время постоянных и частых посетителей стало меньше: если до пандемии их было 25–26% населения, то сейчас — лишь 19%, указывает Центральное статистическое управление.

«Жители стали ходить реже, но платить дороже. Рост оборота связан главным образом с инфляцией», — пояснил Йензис.

На показатели повлияла и погода: дождливая первая половина лета снизила доходы отдельных кафе, но июль и август оказались успешными.

Йензис отметил и вклад туристов. Гости из Литвы, Эстонии, Финляндии, Польши, США и Испании стали активнее посещать Латвию, тогда как поток из Швеции и Германии до сих пор не восстановился.

При этом остаётся проблема налоговой задолженности отрасли: с пандемии она снизилась незначительно и сейчас достигает 37 млн евро. По словам главы ассоциации, введение пониженной ставки НДС помогло бы снизить цены для потребителей и уменьшить долю «тени» в секторе.