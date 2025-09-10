Осень на пороге: она скоро дойдёт до Латвии

В четверг юго-восточный ветер усилится порывами до 13–18 м/с. В пятницу он стихнет, а в выходные будет дуть слабый или умеренный ветер с юга. Больше всего осадков прогнозируется в четверг вечером в Курземе и в ночь на пятницу в центральной части страны.

Температура днём составит +17…+22 °C. В четверг местами воздух прогреется до +24 °C, но в пятницу в восточной Латвии при сплошной облачности температура не поднимется выше +15 °C. Ночами будет теплее +10 °C.

На следующей неделе станет ещё на пару градусов прохладнее, однако средняя температура останется выше нормы. Периодически будут идти дожди, местами возможен порывистый ветер.