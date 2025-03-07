Клещи открыли сезон: появились первые укушенные

Как объясняет глава отдела вирусологии и иммунологии Института развития здоровья Эстонии Юлия Геллер, это происходит, потому что долгие и теплые периоды в холодное время года, особенно при отсутствии колебаний температуры, способствуют более короткой стадии развития клещей, помогая их выживанию.

Геллер рассказала это эстонской прессе, потому что жители Эстонии стали приносить из лесу и городских парков, того не желая, первых клещей.

Но и у нас, в Латвии, происходит все то же самое. Клещи рано проснулись (если засыпали вообще), и люди стали получать первые укусы. Причем инфектологи предупреждают: чтобы случайно подцепить клеща, вовсе необязательно идти в лес. Достаточно пройтись по собственному огороду или наведаться в теплицу.

Между тем, клещ редко бывает здоровым. Как правило, он является носителем опасных болезней: клещевого энцефалита и боррелиоза (он же болезнь Лайма). И если от первой существует вакцина, то против второй – нет.

Поэтому врачи просят соблюдать осторожность, носить на природе максимально закрытую одежду. И если вы не умеете самостоятельно извлекать клеща, лучше обращайтесь за помощью к медикам, а также сдавайте извлеченного клеща на анализы, чтобы верно оценить последствия укуса.

Не стоит забывать и о домашних питомцах. Если вы берёте на природу собаку или кошку, используйте специальные ошейники, капли или спреи от клещей.