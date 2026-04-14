Китайские щупальца опутывают Эстонию: доклад эстонской спецслужбы

«Посольство Китая занимается управлением, контролем, вовлечением и обучением китайской диаспоры с целью нейтрализации диссидентов и укрепления позиций китайского государства и компаний в борьбе за глобальное превосходство. Разведывательная деятельность Китая направлена на науку, технологии и безопасность. После установления контакта через «LinkedIn» китайские разведывательные службы пытаются привлечь влиятельных лиц, приглашая их в Китай или соседние страны. Поездки в Китай создают возможности для вербовки их разведывательными службами», — отметила KaPo.

В Китае культура и образование являются частью пропагандистской системы Коммунистической партии Китая, и под прикрытием культурного сотрудничества Китай направляет пропагандистов в Европу, в том числе в Эстонию. Цель состоит в том, чтобы с помощью культуры убедительно распространять «китайскую историю» и отвлечь внимание от нарушений прав человека в Китае, недобросовестной экономической конкуренции и растущей поддержки Китаем России в войне против Украины.

«В стратегической коммуникации Китая очень высоко ценится сила пропаганды. Один аспект — это использование экономической привлекательности китайского рынка, который является обширным, но очень регулируемым. Другой, менее обсуждаемый аспект — это использование экономической мощи Китая в политических целях, например, введение неофициальных санкций против Австралии в качестве наказания за предложение провести расследование происхождения COVID-19, а также против Литвы за выход из формата «16+1» и открытие представительства Тайваня», — перечислил КаПо.

Главная цель Коммунистической партии Китая — достичь военного, экономического и технологического превосходства. В Китае все общество, управляемое спецслужбами, мобилизовано для служения «китайской мечте» — стать ведущей страной с армией мирового уровня к 2049 году и обрести способность завоевать Тайвань к 2027 году.

Информация, имеющаяся в распоряжении эстонской службы, свидетельствует о том, что посольство Китая в Эстонии усилило свою культурную пропаганду, чтобы нейтрализовать негативный имидж Китая, и эта тенденция наблюдается также в более широком масштабе по всей Европейском Союзе. «Мероприятия, посвященные китайской культуре, активно организуются в сотрудничестве с местными органами власти. Параллельно с этими культурными мероприятиями проходят встречи с местной политической и деловой элитой, которые рассматриваются как благоприятные возможности для установления контактов и изменения отношения к Китаю. Формирование положительного отношения начинается уже в раннем возрасте; например, посол Китая часто посещает общеобразовательные школы и университеты Эстонии», — поясняется в ежегоднике службы.

«Коммунистическая партия Китая считает, что пропаганда более эффективна, если эстонские политики, деятели культуры, ученые, эксперты и журналисты рассказывают о Китае, опираясь на свой личный опыт. С этой целью посольство Китая приглашает граждан Эстонии в поездки в Китай, покрывая все расходы. «В 2025 году среди посетителей из Китая были политики местных органов власти, деятели культуры, эксперты, журналисты, специалисты в области СМИ и создатели контента», — говорится в отчете.

Например, в октябре 2025 года делегация эстонских медиапрофессионалов по приглашению посольства Китая отправилась в поездку в Нанкин и Сучжоу, организованную компанией по внешним связям правительства провинции Цзянсу. Во время поездки делегации рассказали об истории Китая и его технологическом секторе. Как сообщает компания из Цзянсу, журналисты пообещали через СМИ поделиться «историей Цзянсу» с эстонской общественностью, чтобы способствовать культурному обмену и экономическому сотрудничеству между Китаем и Эстонией. Также в октябре молодые эстонские эксперты посетили Китай, чтобы принять участие в диалоге между молодежью Европы и Китая в Ханчжоу. Диалог организовала Китайская академия социальных наук (CASS), которая имеет тесные связи с китайскими спецслужбами.

«Посольство Китая еще в 2019 году заявляло, что задача журналистов — содействовать развитию отношений между Китаем и Эстонией. В 2025 году посольство Китайской Народной Республики опубликовало в СМИ Эстонии и других стран Балтии ряд спонсируемых статей о «демократии», «справедливой» торговле и «исторической» принадлежности Тайваня Китаю, хотя Коммунистическая партия Китая никогда не была у власти на Тайване. Посольство Китая платит местным компаниям за услуги в области СМИ и связей с общественностью, которые обеспечивают коммуникацию посольства с эстонскими журналистами и находят местные СМИ, где можно публиковать статьи посольства. «Сотрудничая с представителями китайского государства, стоит помнить, что бесплатных обедов не бывает, а это означает, что ценой за щедрое гостеприимство Китая может стать журналистская свобода и независимость», — предупредила KaPo.

Культура и СМИ — не единственные сферы, которые Коммунистическая партия Китая пытается использовать для достижения своих целей. Операции по оказанию влияния происходят и в технологическом секторе. Основанная в 2022 году Эстонско-китайская торговая палата нацелена на эстонский технологический сектор, рассылая нескольким эстонским стартапам и технологическим компаниям фишинговые электронные письма с предложениями о выгодном сотрудничестве с Китаем. Эти предложения отправлялись не руководителям компаний или на общие адреса электронной почты, а конкретно лицам, ответственным за технологии. Основатели Торговой палаты пытались установить контакты также с институтами Европейского союза (ЕС), чтобы обсудить инвестиции ЕС, отношения с США и азиатскими странами и другие вопросы. Деятельность Эстонско-китайской торговой палаты не ограничивается только технологическим сектором.

«Эстонско-китайская торговая палата связана с посольством Китая в Таллинне и, выполняя роль по мобилизации местной диаспоры, регулярно участвует в мероприятиях, организуемых посольством, вместе с китайскими учеными, студентами и преподавателями эстонских университетов. Участников призывают ознакомиться с программой трансфера технологий в рамках стратегии по привлечению талантов, принятой на съезде партии, укреплять свое чувство безопасности при обучении за рубежом, выступать в качестве «послов» на университетских кампусах и убедительно рассказывать «китайскую историю». Другими словами, их задача — заниматься пропагандой Китая и создавать «гармоничное» студенческое сообщество. В Китае «гармонизация» означает цензуру диссидентов и меньшинств. «Студенты и преподаватели взяли на себя обязательство интегрировать свое личное развитие в большую цель развития Китая и национального возрождения», — говорится в ежегоднике.

Согласно данным KaPo, в 2025 году активизировалось использование профессиональных сетевых платформ, таких как «LinkedIn», для поиска объектов разведки. Новой тенденцией является публикация объявлений о вакансиях на сайтах обмена личными сообщениями, а затем установление контакта с потенциальными кандидатами, которые подали заявки или проявили интерес. Среди кандидатов особенно ценится опыт работы в государственных учреждениях и в сфере внешней или безопасности. Такие предложения о сотрудничестве получали эстонские политики, дипломаты, чиновники министерств, члены Лиги обороны, ученые и другие.

«Вместо прямых предложений сейчас шире используются объявления о вакансиях. Например, в ноябре британская служба безопасности MI5 выпустила предупреждение о шпионаже для британского парламента и его сотрудников, предупреждая о китайских вербовщиках и приводя в качестве примеров два аккаунта в «LinkedIn». Еще в октябре 2023 года глава MI5 заявил, что, по их оценкам, через «LinkedIn» было установлено контакт почти с 20 000 британцев. Технологические амбиции Китая, в том числе связанные с технологиями разведывательные операции, хорошо известны на международном уровне. Китайские законы обязывают граждан и организации сотрудничать с китайским государством, даже находясь за границей. Поэтому граждане и организации Китая не могут отказаться от сотрудничества, если с ними связываются китайское государство или его разведывательные службы», — указала KaPo.