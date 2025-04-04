Китай вводит пошлины на товары США в размере 34%

Китай вводит "ответные пошлины" в размере 34% на все американские товары. Об этом объявило в пятницу, 4 апреля, министерство финансов КНР. Агентство Reuters говорит в этой связи об эскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Указывается, что повышенные китайские пошлины должны начать действовать с 10 апреля. Ранее, 2 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на китайские товары, ввозимые в США, - также на уровне 34%.

Пекин: Действия США подрывают интересы Китая

"Действия США не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичной односторонней практикой запугивания", - говорится в заявлении налогового подразделения министерства финансов Китая, обнародованном 4 апреля.

"После возвращения к власти в январе Трамп уже ввел два транша дополнительных пошлин в размере 10% на весь китайский импорт, что, как заявил Белый дом, было необходимо для пресечения потока нелегального фентанила из этой страны в США. Это означает, что китайские товары, поступающие в США, будут фактически облагаться 54-процентными тарифами", - констатирует на своем сайте в этой связи телеканал CNN.

Как напоминает Reuters, Китай, будучи чемпионом мира по экспорту, поставляет столько товаров на рынки других стран, как ни одно другое государство. В США ежегодно продаются китайские товары на сумму в 400 млрд долларов США, следует из публикации.