Киев за взаимоприемлемое соглашение с США об ископаемых

Украина работает над тем, чтобы соглашение с Соединенными Штатами об украинских полезных ископаемых обоюдно отвечало национальным интересам обеих стран. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной с литовским коллегой Кястутисом Будрисом пресс-конференции в Киеве во вторник, 1 апреля.

"Мы начали уже консультации с американской стороной по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд этих консультаций. Мы будем работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста для подписания", - сказал украинский министр. По его словам, МИД Украины 28 марта по дипломатическим каналам получил от американской стороны новый текст соглашения по минеральным ресурсам.

Сибига также отметил, что Украина была готова подписать ранее наработанное рамочное соглашение, однако после получения обновленной редакции документа началось новое прохождение необходимых внутригосударственных процедур. По словам главы украинского МИДа, он считает это соглашение с США, предусматривающее дальнейшее усиленное присутствие в стране крупного американского бизнеса, прямым вкладом в инфраструктуру безопасности Украины.

Накануне неназванный агентством AFP представитель украинского правительства заявил, что Киев намерен представить контрпредложение по этому договору до конца текущей недели.