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Киев подвергся российской атаке. День траура по погибшим в Кривом Роге

Euronews 6 апреля, 2025 14:33

Мир 0 комментариев

Киев подвергся ночной российской атаке. Число жертв обстрела Кривого Рога в пятницу возросло до 18 человек, еще десятки получили ранения. Минобороны РФ утверждает, что целью был один из ресторанов, где встречались украинские военные и иностранные инструкторы.

В ночь на воскресенье Киев подвергся российской ракетной атаке. По данным местных властей, российская армия применила крылатые и баллистические ракеты.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вследствие сильных взрывов возникли пожары в нежилых зданиях в трех районах украинской столицы - Дарницком, Оболонском и Соломенском. Ранения получили три человека, двое из них госпитализированы.

Среди пострадавших от пожаров зданий - складские помещения, мебельный цех и бизнес-центр.

Выросло число жертв удара РФ по Кривому Рогу

Число погибших в результате российского ракетного удара по центральному украинскому городу Кривой Рог возросло до 18 человек, среди них девять детей, сообщают региональные власти.

Президент Украины Владимир Зеленский - уроженец Кривого Рога - сообщил, что самому младшему из погибших в результате пятничной атаки было всего три года.

По меньшей мере 75 человек получили ранения, самый маленький из них - трехмесячный младенец - в результате, как утверждают власти, атаки баллистической ракеты. По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, 37 человек остаются в больнице, 17 из них все еще находятся в тяжелом состоянии.

"Этому не может быть прощения", - сказал Александр Вилкул, глава городского совета обороны.

В Украине объявлен день траура по погибшим.

Местные власти заявили, что в результате удара было повреждено около 20 многоквартирных домов, около трех десятков автомобилей, учебное заведение и ресторан. Власти утверждают, что ракета попала в жилой квартал.

Население Кривого Рога составляет около 600 000 человек, он находится примерно в 70 километрах от восточной линии фронта.

"Ракета попала в район рядом с жилыми домами - задела детскую площадку и обычные улицы", - сообщил Зеленский на своем официальном канале в Telegram.

Министерство обороны России заявляет, что нанесло "высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении" по ресторану, где проходила встреча с командирами соединений и западными инструкторами.

Кремль утверждает, что в результате атаки погибли 85 военнослужащих и иностранных офицеров, а также были уничтожены 20 автомобилей, использовавшихся в военных целях. Киев отвергает эти заявления и обвиняет Москву в преднамеренном нападении на мирных жителей.

Российские удары по украинским городам продолжаются ежедневно. Киев утверждает, что за ночь на территорию Украины было запущено почти 100 беспилотников, из которых 51 был сбит средствами ПВО.

По словам Зеленского, продолжающееся наступление России демонстрирует ее нежелание прекратить войну, и обвиняет президента России Владимира Путина в том, что он тянет время и несерьезно относится к миру на фоне продолжающихся усилий США по заключению перемирия и прекращению более чем трехлетней войны.

Украинский лидер призвал союзников оказать большее давление на Москву, чтобы та согласилась на мирное соглашение. Он также призвал оказать Украине дополнительную поддержку в укреплении противовоздушной обороны для улучшения отражения российских воздушных угроз.

Зеленский также раскритиковал реакцию Вашингтона на нападение на его родной город. Посол США в Украине Бриджет Бринк в пятницу написала в социальных сетях, что она "в ужасе" от удара.

"Более 50 человек ранены и 16 убиты, в том числе 6 детей. Вот почему война должна закончиться", - говорится в сообщении.

Зеленский, у которого до сих пор были натянутые отношения с президентом США Дональдом Трампом, отреагировал на комментарии посла, сказав, что он "неприятно удивлен" тем, что та не назвала Россию виновником нападения.

"Такая сильная страна, такой сильный народ - и такая слабая реакция. Они даже боятся произнести слово "русский", когда говорят о ракете, убившей детей", - сказал Зеленский.

"Да, война должна закончиться. Но чтобы ее закончить, мы не должны бояться называть лопату лопатой", - добавил украинский президент.

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