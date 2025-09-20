Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 20. Сентября Завтра: Ginters, Guntra, Marianna
Доступность

Кибератаки: ряд аэропортов в Европе испытывают техпроблемы

© Deutsche Welle 20 сентября, 2025 11:46

Мир 0 комментариев

Аэропорт Берлин - Бранденбург и воздушная гавань Брюсселя испытывают сложности с регистрацией пассажиров вследствие кибератак.

Несколько европейских воздушных гаваней, в том числе аэропорт Берлин - Бранденбург (BER) и аэропорт Брюсселя, испытывают технические проблемы после хакерских атак. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщило агентство dpa.

В Берлине пострадал поставщик услуг по обслуживанию систем регистрации пассажиров.

В результате в аэропорту были вынуждены отключиться от соответствующих систем. Пассажирам приходится рассчитывать на более длительное ожидание при регистрации и посадке, а также - как следствие - на задержки рейсов.

Сам аэропорт "целью атаки не был и пострадал от нее лишь косвенно", сообщили в администрации BER. О технических проблемах также сообщили в других европейских аэропортах.

В Брюсселе недоступна автоматическая регистрация пассажиров

Так, в воздушной гавани Брюсселя заявили, что следует ожидать значительных последствий для авиасообщения. Автоматическая регистрация некоторое время была недоступна.

Пассажирам рекомендовали проверять статус рейсов перед выездом в аэропорт и оставить достаточно времени на прохождение всех процедур.

В Хитроу возможны задержки

В лондонском аэропорту Хитроу заявили, что возможны задержки, но указывали  при этом на техническую проблему, не говоря о кибернападении. У провайдера, обслуживающего системы регистрации и посадки ряда авиакомпаний, возникли технические сложности, добавили там.

Электросбой в Испании и Португалии

В апреле мощный электросбой был зафиксирован в Испании и Португалии. Тогда власти склонялись к тому, что речь не шла о кибернападении. Правительство Испании создало комиссию для расследования причин отключения.

В Европейском Союзе тоже заявили об углубленном расследовании инцидента. "Мы, разумеется, сделаем необходимые выводы, сообщим о них и, если потребуется, примем необходимые меры", - сообщила в Брюсселе представительница Еврокомиссии (ЕК). ЕС "очень тесно" взаимодействовал с национальными и европейскими операторами систем электропередачи, добавила она.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:30 20.09.2025
ЕС: никто никуда не летит
Sfera.lv 49 минут назад
«Это просто жесть!»: депутат Нацблока о первом дне в «русской» школе
Bitnews.lv 1 час назад
«Это мои деньги!» Банки урезают лимиты: клиенты возмущены
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: все стрелки́ страны
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: медики займутся процедурами
Sfera.lv 4 часа назад
Госбезопасность ЛР: ты виноват лишь в том, что хочется мне…
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: «А ты азартен, Парамоша, это-то тебя и погубит»*
Sfera.lv 5 часов назад
Балтика: цена топлива слегка колышется
Sfera.lv 6 часов назад

Передано в суд уголовное дело Лато Лапсы; в чём его обвиняют?

Важно 15:12

Важно 0 комментариев

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому Лато Лапса обвиняется в клевете.

Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому Лато Лапса обвиняется в клевете.

Читать
Загрузка

Почему Трамп толкает Индию к сближению с Россией и Китаем. Дело не только в российской нефти

Мир 13:59

Мир 0 комментариев

США 20 лет выстраивали отношения с Индией, чтобы выманить крупнейшую в мире демократию из орбиты России. Дональд Трамп за последние пару месяцев перечеркнул эти усилия. Отношения ведущей мировой державы с самой населенной страной планеты стремительно портятся, что подталкивает Индию к сближению с главными соперниками США — Россией и Китаем.

США 20 лет выстраивали отношения с Индией, чтобы выманить крупнейшую в мире демократию из орбиты России. Дональд Трамп за последние пару месяцев перечеркнул эти усилия. Отношения ведущей мировой державы с самой населенной страной планеты стремительно портятся, что подталкивает Индию к сближению с главными соперниками США — Россией и Китаем.

Читать

Зивтиньш: в школах не учат, а мучают

Важно 13:47

Важно 0 комментариев

"У нас всё это навязывают, силой хотят научить. Я категорический противник этой системы. И считаю, что не надо сидеть в школе 12 лет", - сказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs депутат Сейма и бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш.

"У нас всё это навязывают, силой хотят научить. Я категорический противник этой системы. И считаю, что не надо сидеть в школе 12 лет", - сказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs депутат Сейма и бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш.

Читать

Министр обороны Литвы призывает НАТО сбивать российские самолёты-нарушители

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

Странам НАТО следует «быть серьезными» в отношении российских воздушных провокаций, заявила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, намекнув, что военные объекты РФ, залетающие на территорию стран альянса, следует сбивать.

Странам НАТО следует «быть серьезными» в отношении российских воздушных провокаций, заявила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, намекнув, что военные объекты РФ, залетающие на территорию стран альянса, следует сбивать.

Читать

«Приложение сбивает с толку!» Водитель считает незаслуженным полученный штраф

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

В редакцию программы "Без табу" обратился рижанин Рудольф. В конце августа он побывал в филиале Дирекции безопасности дорожного движения на ул. Баускас - нужно было оформить новое водительское удостоверение. 

В редакцию программы "Без табу" обратился рижанин Рудольф. В конце августа он побывал в филиале Дирекции безопасности дорожного движения на ул. Баускас - нужно было оформить новое водительское удостоверение. 

Читать

За русский язык — доплатите: политики не устают работать на раскол общества

Важно 12:52

Важно 0 комментариев

«В Латвии планируют ввести новую норму: книги, газеты и онлайн-издания на латышском языке и языках стран ЕС/ОЭСР будут облагаться сниженной ставкой PVN - 5%. Все остальные издания, в первую очередь на русском языке, - по стандартной ставке 21%, - пишет на своей странице ФБ политик, экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин. 

«В Латвии планируют ввести новую норму: книги, газеты и онлайн-издания на латышском языке и языках стран ЕС/ОЭСР будут облагаться сниженной ставкой PVN - 5%. Все остальные издания, в первую очередь на русском языке, - по стандартной ставке 21%, - пишет на своей странице ФБ политик, экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин. 

Читать

ЕС нацелился на российский СПГ, банки, криптовалюту и «теневой флот»

Мир 12:52

Мир 0 комментариев

19-й пакет санкций ЕС, охватывающий энергетику и финансовые услуги, одобрен Брюсселем на фоне сильного давления Дональда Трампа, призывающего союзников полностью прекратить закупки российской нефти.

19-й пакет санкций ЕС, охватывающий энергетику и финансовые услуги, одобрен Брюсселем на фоне сильного давления Дональда Трампа, призывающего союзников полностью прекратить закупки российской нефти.

Читать