Кибератаки: ряд аэропортов в Европе испытывают техпроблемы

Несколько европейских воздушных гаваней, в том числе аэропорт Берлин - Бранденбург (BER) и аэропорт Брюсселя, испытывают технические проблемы после хакерских атак. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщило агентство dpa.

В Берлине пострадал поставщик услуг по обслуживанию систем регистрации пассажиров.

В результате в аэропорту были вынуждены отключиться от соответствующих систем. Пассажирам приходится рассчитывать на более длительное ожидание при регистрации и посадке, а также - как следствие - на задержки рейсов.

Сам аэропорт "целью атаки не был и пострадал от нее лишь косвенно", сообщили в администрации BER. О технических проблемах также сообщили в других европейских аэропортах.

В Брюсселе недоступна автоматическая регистрация пассажиров

Так, в воздушной гавани Брюсселя заявили, что следует ожидать значительных последствий для авиасообщения. Автоматическая регистрация некоторое время была недоступна.

Пассажирам рекомендовали проверять статус рейсов перед выездом в аэропорт и оставить достаточно времени на прохождение всех процедур.

В Хитроу возможны задержки

В лондонском аэропорту Хитроу заявили, что возможны задержки, но указывали при этом на техническую проблему, не говоря о кибернападении. У провайдера, обслуживающего системы регистрации и посадки ряда авиакомпаний, возникли технические сложности, добавили там.

Электросбой в Испании и Португалии

В апреле мощный электросбой был зафиксирован в Испании и Португалии. Тогда власти склонялись к тому, что речь не шла о кибернападении. Правительство Испании создало комиссию для расследования причин отключения.

В Европейском Союзе тоже заявили об углубленном расследовании инцидента. "Мы, разумеется, сделаем необходимые выводы, сообщим о них и, если потребуется, примем необходимые меры", - сообщила в Брюсселе представительница Еврокомиссии (ЕК). ЕС "очень тесно" взаимодействовал с национальными и европейскими операторами систем электропередачи, добавила она.