Кибератака в пятницу вечером помешала пользователям интерактивного ТВ смотреть телевизор

Инцидент был зафиксирован в пятницу в 20:52. Для обеспечения безопасности пользователей прямая трансляция интерактивного телевидения была кратковременно отключена.

По приблизительным подсчетам, кибератака могла повлиять максимум на 2% клиентов. Пользователи кабельного и цифрового телевидения от инцидента не пострадали, как заявила представитель предприятия Анастасия Муйжниеце.

"Важно отметить, что кибератака была направлена не на Balticom, а на партнеров, обеспечивающих услуги интерактивного телевидения", - пояснила она.

Муйжниеце также поясняет, что в Balticom строго соблюдаются стандарты безопасности и защиты данных и что предприятие сделает все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.

Председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш в пятницу вечером в соцсети "Х" подчеркнул, что Balticom с 21:52 по 21:57 подвергся атаке наподобие той, что имела место 9 мая. Он также отметил, что пострадали около 2000 клиентов оператора и обстоятельства инцидента в данный момент выясняются.

Уже сообщалось, что в мае нынешнего года из-за кибератаки на телеканалы, транслируемые оператором Balticom, временно попал кремлевский пропагандистский контент.

Во время кибератаки в эфире вместо всех телепрограмм, ретранслируемых Balticom, показывали парад 9 мая в Кремле.

На тот момент это был второй случай, когда в результате кибератаки латвийские зрители увидели российский пропагандистский контент. 17 апреля на платформе Tet во время прямой трансляции украинского канала Freedom в течение 20 минут в эфир шли песни в исполнении российских артистов и пропагандистские клипы. На предприятии Tet пояснили, что такой сигнал телеканала Freedom поступил со спутника.