Совместная проверка проводилась на полицейском автомобиле без опознавательных знаков. В ходе проверки был пойман один нетрезвый водитель, который, пытаясь скрыться от полиции, выбежал из машины и попытался перепрыгнуть электрическую изгородь, но споткнулся и грохнулся прямо на неё.

Автомобиль Volvo без обязательного страхования гражданской ответственности (OCTA) был замечен полицией в Вецумниеках. Правоохранители приказали водителю остановить транспортное средство, но он свернул на заправку и проехав под знак "Въезд воспрещен", выскочил из машины и наткнулся прямо на электрическое заграждение для лошадей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя и установили, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения равного 0,95 промилле в выдохе и не имел водительских прав.

Возбуждено уголовное дело.

Кроме того выяснилось, что водитель уже ранее был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде, за что было возбуждено еще одно уголовное дело.

За проезд под знаком "Въезд воспрещен" и отсутствие ОСТА возбуждено дело об административном правонарушении.

Водитель был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

С 16 по 22 сентября в странах-членах Европейского Союза, в том числе в Латвии, проходит ежегодная акция "Дни безопасности ROADPOL", организованная европейской сетью дорожной полиции ROADPOL. С помощью кампании полиция по всему ЕС напоминает, насколько важно соблюдать требования безопасности дорожного движения, а также тот факт, что безопасность и жизнь каждого участника дорожного движения зависят от действий каждого из них.