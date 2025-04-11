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«Кажется, Трамп — латыш»: эмигрант иронично сравнил политику Латвии и США

Редакция PRESS 11 апреля, 2025 09:32

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix/ EPA/WILL OLIVER

Переехавший сначала из Санкт-Петербурга в Ригу, а затем эмигрировавший в Берлин веб-дизайнер Захар Богдалов на своей странице в Facebook поделился оригинальным сравнением новой политики Трампа с политикой... Латвии.

"Кажется, Трамп — латыш.

Помню как Латвия объявила о том, что малый бизнес (как мой) за три месяца должен перейти с 15% оборотного налога на полное налогообложение + 21 НДС + поднять на пару тысяч уставной капитал. Я чуть поседел пока перекраивал планы, сметы, носился со справками по банкам и амтам.. и через неделю после вступления в силу этот закон отменили. Правда многие малые предприятия, закрывавшиеся по 4000 в день (в двухмилионной Латвии), так и не открылись снова — зато эффектно.

Меня это сильно подтолкнуло к переезду в Берлин. И я знаю, что был такой не один.

Или как поднимали НДС для туристической отрасли с 9% до 21% в один день. А через полгода, когда многие закрылись, вернули обратно.

Чтобы перевезти завод из Мексики в США нужно понимание, что чудо-тарифы такие и это надолго. А если ты в один день триумфально всех курощаешь, а через день всё отменяешь — это же басня Эзопа про мальчика, который кричал «Волки!».

Сюжет простой и поучительный: пастушонок ради забавы несколько раз обманывает деревенских жителей, крича, что на стадо напали волки. Люди бегут на помощь, а он смеётся. Когда волки действительно приходят, никто ему уже не верит — и стадо гибнет. Мораль: если часто лгать, даже в правде не поверят.

Эзоп, если что, жил 2500 лет назад", - отметил Богдалов.

Напомним, президент США Дональд Трамп вчера объявил о приостановке на 90 дней введения дополнительных торговых пошлин для большинства стран мира - для тех, кто не отреагировал ответными мерами против Вашингтона. В течение этого периода для этих стран будет действовать "существенно сниженный тариф" в размере 10%, написал Трамп в среду, 9 апреля, в своей соцсети Truth Social.

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