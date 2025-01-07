Каждый латвийский школьник получит компьютер для учебы, но только для занятий в классе

Ранее на финансирование из Фонда оздоровления портативные компьютеры для обеспечения учебного процесса приобретались для школьников из социально незащищенных групп, а теперь целевая группа будет расширена. При этом и впредь поддержка в приоритетном порядке будет оказываться школьникам из социально незащищенных групп.

Впредь им при подаче заявки на компьютерную технику для использования в образовательном учреждении больше не придется подтверждать статус социально незащищенного лица. Таким образом Министерство образования и науки намерено снизить риск дискриминации среди школьников.

Школьникам, которые не входят в социально незащищенные группы, компьютерная техника будет выдаваться только для использования в образовательном учреждении, где они осваивают соответствующую образовательную программу.

Кроме того, до 30 апреля текущего года продлен срок сбора и анализа данных о проблемах и потребностях в объеме интернет-трафика в образовательных учреждениях для подготовки предложений по улучшению возможностей передачи данных.

Ранее планировалось, что данные должны были быть обобщены и проанализированы еще к концу 2024 года, однако анкетирование учебных заведений продлевалось дважды из-за нехватки ресурсов самоуправлений и медленного поступления данных из школ, поэтому образовалась задержка с составлением списка школ, нуждающихся в улучшениях.

Доступное для проекта финансирование из Фонда оздоровления составляет 15 млн евро. Проект будет реализован до 30 июня 2026 года.