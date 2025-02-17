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Каждый имеет право на свободу вероисповедания: в Адажи добровольцы-мусульмане жалуются на притеснения

Редакция PRESS 17 февраля, 2025 15:16

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«Мы, добровольцы, проходящие военную службу на Адажской военной базе, заявляем, что, возможно, подверглись противоправным действиям подполковника Оскарса Лейниекса, а наши обращения в Министерство обороны были проигнорированы», - такой текст открытого письма появился на pietiek.com.

Мы заявляем, что подполковник Оскарс Лейниекс неоднократно оскорблял нас из-за наших религиозных убеждений (мы мусульмане). Наши убеждения никоим образом не мешают выполнению наших задач. Однако по приказу подполковника Лейниекса нас заставляли посещать христианские церкви и посещать там католические службы. По его словам, это было необходимо для «сплочения коллектива».

Имели место также словесные оскорбления, принявшие форму насмешек. Например, однажды во время очередного занятия он назвал одного из нас «террористом», а когда мы попытались выразить свое недовольство, он сказал нам «не спорить» и пригрозил дополнительной работой.

Однако это не самое худшее. Физическое насилие в отношении нас применяли сержант Петерис Муйжниекс и старшина Наурис Дороблейс. По определенным причинам мы убеждены, что эти лица применили к нам физическое насилие по приказу подполковника Оскарса Лейниекса. Более того, наше непосредственное начальство заставляло нас есть свинину, что запрещено нашей религией. Подполковник Оскарс Лейниекс поощрял это.

Опасаясь последствий, мы попытались связаться с Министерством обороны анонимно, но они не захотели отвечать нам без подтверждения нашей личности. В связи с этим мы публично обращаемся в Министерство обороны. Мы требуем расследования предполагаемого нарушения статьи 99 Конституции Латвийской Республики, которая гласит: «Каждый имеет право на свободу дома, совести и вероисповедания».

Должны ли мы, граждане Латвии, добровольно надевшие военную форму, сталкиваться с подобными проблемами? В такое напряженное время, когда мы должны защищать свою страну от возможной российской агрессии, должны ли наши командиры уделять такое чрезмерное внимание нашим религиозным убеждениям? Действительно ли нам нужно обращаться в суд, чтобы решить эту проблему?

Мы надеемся, что хотя бы таким образом мы остановим это безумие. Мы не должны подвергаться дискриминации по признаку религии, так же как никто в нашей стране не должен подвергаться дискриминации. Еще раз повторяем: мы требуем расследования этого дела. В противном случае мы готовы обратиться в вышестоящую инстанцию, вплоть до Европейского суда по правам человека.

Мы рассчитываем на вас», - гласит текст открытого письма, направленный к министру обороны Латвии Андрису Спрудсу.

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