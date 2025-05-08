Каждый должен постараться! Миериня отметила роль индивидуального выбора каждого человека в развитии экономики страны

Она подчеркнула, что несмотря на прошлогодние проблемы, в экономике Латвии были и положительные тенденции. "После нескольких лет высокой инфляции произошло падение процентных ставок. По прогнозам, оно продолжится и в этом году. Были заложены основы для расширения энергетической независимости, что в этом году позволило нам отключиться от сети БРЭЛЛ. У нас низкий уровень безработицы", - перечислила Миериня.

Однако в формировании госбюджета сейчас самое важное - найти баланс между увеличением оборонного бюджета и соблюдением приоритетов других отраслей, сказала Миериня. До подачи госбюджета на 2026 год Сейму необходимо выполнить несколько важных задач, заявила она. Среди них Миериня упомянула необходимость сокращения расходов на государственное управление и обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

Она подчеркнула, что в стране необходимо привести в порядок систему публичных закупок и пересмотреть расходы и премиальные системы министерств. "Призываю еще раз обсудить введение нулевого бюджета во всем госуправлении, а также муниципалитетах. Остается открытым вопрос об объединении госкомпаний, управлении ими и численности советов. Если эти вопросы будут решены, возможно будет добиться существенной экономии для госбюджета", - сказала Миериня.

Она отметила важность строгого выполнения рекомендаций Государственного контроля, а также продолжения работы по сокращению бюрократии. Спикер Сейма также подчеркнула индивидуальную ответственность каждого человека и призвала покупать местные продукты. "Наша индивидуальная ответственность в том, выбираем ли мы или не выбираем произведенные в Латвии продукты. Поддерживая местных производителей, мы поддерживаем экономику нашей страны. Мы инвестируем в людей, но самое главное - мы можем быть уверены в качестве товаров и продуктов", - сказала Миериня.