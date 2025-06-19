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Казалось бы причем тут русские? Депутаты Сейма назначили в SEPELP только двоих

Редакция PRESS 19 июня, 2025 14:36

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Депутаты Сейма в четверг назначили на должности членов Совета общественных электронных СМИ (SEPLP, СОЭСМИ) Уну Клапкалне и Саниту Уплею-Егермане, а кандидатура Иварса Белте на этот пост не получила поддержку большинства депутатов.

За Клапкалне проголосовали 76 депутатов, 10 депутатов были против, за Уплею-Егермане проголосовали 84 депутата, а против были пять. Против Клапклане голосовали депутаты Национального объединения, а против Уплеи-Егермане - некоторые депутаты от партии "Стабильности!".

Кандидатуру Белте поддержали всего 35 депутатов, против были 33, еще 13 депутатов от участия в голосовании воздержались.

В парламентских дебатах о членах СОЭСМИ активное участие принимали депутаты от Нацобъединения. Они уделили много времени сделанным Белте несколько лет назад высказываниям о месте русского языка в латвийском медиапространстве.

Например, Инара Мурниеце (Нацобъединение) заявила, что по ее мнению, Белте не будет сильным человеком, который сможет защищать интересы Латвийского государства от нападок Кремля.

Артурс Бутанс (Нацобъединение) перед принятием решения об утверждении Клапкалне в должности сказал, что 35 лет в Латвии было три бастиона, которые разделяли граждан Латвии на латышей и русских: памятник оккупации, система образования на двух языках, а также медиапространство.

Бутанс отметил, что публичные высказывания Клапкалне и ее прежняя деятельность на Латвийском радио свидетельствуют не о новом подходе, а об укреплении старого порядка.

"Только СОЭСМИ сейчас пытается облечь это в новую личину - "новый подход": немного сократив контент на русском языке; раз в неделю выставляя статью на польском; говоря, что теперь мы работаем на всех языках нацменьшинств, а в номенклатуре продолжая двуязычие; оплачивая двуязычие из госбюджета; не соблюдая концепцию национальной безопасности, которая с 1 января предусматривает отказ от русского языка полностью", - сказал Бутанс.

Бутанс также подверг критике Белте, которого охарактеризовал как пророссийски настроенного.

Скайдрите Абрама ("Прогрессивные") призвала голосовать за Белте, отметив, что это сильный профессионал, от которого СОЭСМИ только выиграет.

Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") отметил, что на эту должность не должны попасть люди, которые могут думать иначе, чем в государственных и национальных интересах Латвии. Он призвал депутатов подумать хорошенько перед голосованием, поскольку в вопросах обороны и безопасности не должно быть существенных различий.

Депутат от партии "Стабильности!" Светлана Чулкова подчеркнула, что русскоязычные имеют право получать информацию на своем родном языке. Она отметила, что депутаты Нацобъединения являются "разжигателями ненависти", что партия "Cтабильности!" поддержит кандидатуру Белте, и призвала сделать это и другие фракции.

Линда Лиепиня (ЛПМ) сказала, что Белте является высококлассным специалистом в области СМИ, а картина, которую Нацобъединение пытается о нем нарисовать, является клеветой и "чрезвычайно опасной интерпретацией".

Как сообщалось ранее, депутаты парламентской коалиции договорились выдвинуть на должность члена правления СОЭСМИ кандидатуру бывшего руководителя Латвийского радио Клапкалне, а совет по реализации меморандума о сотрудничестве между неправительственными организациями и Кабинетом министров выдвинул руководителя бизнес-направления теле- и радиовещания ГАО "Latvijas Televīzijas un radio centrs", бывшего руководителя Латвийского телевидения Белте.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выдвинул прежнего члена совета Уплею-Егермане.

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