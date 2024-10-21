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Каршеринг в Латвии: тонкости и подводные камни

Редакция «7 суперсекретов» 21 октября, 2024 11:59

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LETA

О чём нужно помнить, прежде чем взять в краткосрочную аренду транспортное средство. Вот уже не первый год по улицам Риги, равно как и других городов Латвии, разъезжают прокатные автомобили, электросамокаты, велосипеды и электроскутеры. Для того чтобы воспользоваться автомобилем, совершеннолетний потребитель, имеющий водительские права требуемой категории, скачивает программу, регистрируется, загружает все необходимые документы, включая данные банковской карточки, с которой будут списываться деньги, и выбирает на карте ближайшую стоянку. Смотрит, какие там есть машины, бронирует понравившуюся и отправляется за автомобилем. Открывается машина с помощью интернет-приложения, все необходимые документы находятся в бардачке. Оплата начинает списываться с момента открытия авто. Каршеринг рекламируется как высшее благо на земле, однако подводных камней в краткосрочной аренде немало.

На что обращать внимание?

Завершается сезон аренды самокатов, велосипедов и электроскутеров. Но каршеринг авто является круглогодичным. И в Центр защиты прав потребителей (PTAC) поступает все больше жалоб на качество данной услуги.

Чтобы лучше разобраться в проблеме, работники PTAC провели опрос среди потребителей, в котором приняли участие 134 человека. Они жаловались на тарифные планы каршеринговых компаний, в которых трудно разобраться, и в результате платить за поездки приходилось больше, чем рассчитывали.

Кроме того, автомобили, равно как и электроскутеры, предлагают грязные и в плохом техническом состоянии, зачастую в машине не работает должным образом сигнал GPS и не уточнена зона действия каршеринга. В итоге все это выливается в дополнительные проблемы для клиентов.

Прежде всего разберемся с терминами. Каршеринг — это поминутная аренда машины. Инфраструктура сервиса представлена автомобильными стоянками, расположенными в разных частях города, и специальным интернет-приложением, без установки которого воспользоваться услугой не удастся.

Очевидное различие двух видов аренды с точки зрения расчета — фиксированная и повременная.

Отличается и форма договора. В привычном варианте речь идет об использовании конкретного автомобиля, при каршеринге — единожды подписав соглашение, водитель может пользоваться разными авто.

Компании, предоставляющие услуги посуточной аренды, ставят условием возврат машины в пункт проката. Каршеринговую машину можно поставить на любое парковочное место (стоянку), обозначенное в приложении.

Считается, что каршеринг позволяет недорого передвигаться по городу. Это действительно так, но лишь в ситуации, когда вам нужно доехать из пункта А в пункт B. В этом случае арендовать машину на целые сутки нецелесообразно. Если же в течение дня планируется несколько поездок, тем более загородных, дешевле воспользоваться классическим прокатом.

Многие удивляются, что обычно в качестве прокатных авто, вне зависимости от формы аренды, используется относительно новый транспорт, последних лет выпуска. А он стоит недешево. Как же удается поддерживать его в рабочем состоянии, да еще и зарабатывать?

Дело в договорах, которые составлены таким образом, чтобы минимизировать риски. Поэтому PTAC советует прежде всего внимательно читать договор, чтобы все его пункты были понятны потребителю.

Главное — внимательность

Прежде чем сесть за руль, нужно внимательно осмотреть автомобиль и зафиксировать — а лучше сфотографировать — все видимые дефекты. Невнимательный осмотр в конечном счете может стоить вам штрафов и затрат на ремонт поврежденных частей кузова или других деталей, к порче которых вы не имеете никакого отношения. Просто следующий клиент, более внимательный к деталям, тщательно осмотрит автомобиль и сообщит обо всех недочетах экстерьера и интерьера оператору, который впервые узнает о некоторых из них именно от этого пользователя.

Если повреждения незначительные, то все может и обойтись. Но если вмятина на кузове будет огромной, а вы ее не заметили, претензии предъявят именно вам. То же самое и с салоном: не увидели на заднем сиденье прожженную окурком обивку или пятно — значит, оплатите ущерб и химчистку салона. Сообщать оператору нужно даже о том, что в салоне пахнет сигаретным дымом.

Страховка покроет не всё

При использовании прокатного автомобиля соблюдайте правила дорожного движения, иначе в случае составления полицией административного протокола придется заплатить как административный штраф государству, так и штрафные санкции каршеринговой компании.

Не позволяйте другим пользоваться авто, а тем более — несовершеннолетним. Ведь отвечать придется тому, с кем был заключен договор. И не следует думать, что страховка KASCO все покроет. Неприятные сюрпризы могут поджидать клиентов каршеринга даже при незначительных ДТП.

Садясь за руль арендованного автомобиля, пользователи уверены, что они застрахованы в системе KASCO и это избавляет от головной боли, связанной с авариями. Причем менеджеры компании, которой принадлежит автомобиль, на голубом глазу могут сказать, что все так и есть. Однако тарифы на страхование подобных автомобилей достаточно высоки. И в целях экономии каршеринговые компании пользуются франшизой, в рамках которой клиент несет всю ответственность за последствия аварии.

Другими словами, если при страховании автомобиля компания выбрала франшизу в размере, например, 200 евро, то все убытки до этого порога покрывает клиент.

Но и здесь не все так просто. Для примера — выдержка из правил одной из компаний по прокату автомобилей, если авария произошла по вине клиента: «Ущерб автомобилю на сумму менее 700 евро клиент возмещает самостоятельно, но не более 500 евро. Ущерб автомобилю свыше 700 евро возмещается в следующем порядке: 500 евро + 25% от суммы, превышающей 700 евро».

Как видно, речь здесь не о сумме в 200 евро. И, разумеется, чем больше франшиза, тем дешевле каршеринговой компании обойдется страховка. Поэтому, прежде чем начать пользоваться арендным автомобилем, следует более тщательно изучить договор с компанией-оператором.

Сломались по дороге

От поломок, как и от несчастных случаев, на дороге не застрахован никто. Современный автомобиль — техника сложная. И если им пользуются все подряд, то рано или поздно он может забарахлить, а то и вовсе сломаться. Если это произошло во время использования автомобиля вами, то каршеринговая компания может назначить вас крайним и потребовать оплатить, к примеру, эвакуатор, а также ремонт.

При этом не исключено, что в компании знали о проблеме и просто ждали простачка, чтобы отремонтировать автомобиль за чужой счет. Лучший выход в такой ситуации не скрывать поломку, а незамедлительно уведомить об этом владельца авто.

Но если там выставят вас виновником поломки, то остается самостоятельно обратиться в дилерский центр, где проводят диагностику, и предъявить претензию компании-оператору, что в ее автопарке работают неисправные автомобили. Да, дело нудное, муторное и затратное, но в конечном счете все окупится и не придется платить за ремонт, который может вылиться в немалую сумму. Поэтому в PTAC рекомендуют каршеринговым компаниям пользоваться принципом: «Вначале проконсультировать", а клиентам в случае возникновения проблем — обращаться в PTAC.

Поездка окончена

Вы без проблем добрались в пункт назначения и оставляете машину на указанной в договоре стоянке. Теперь необходимо удостовериться, что мобильное приложение, установленное на вашем телефоне, зафиксировало факт окончания поездки. После этого следует еще раз осмотреть и сфотографировать автомобиль, чтобы избежать возможных неприятностей.

Мобильность является основным преимуществом каршеринга, ведь водитель может забрать и оставить машину там, где ему удобно. Кроме того, нет необходимости приезжать в офис, поскольку все осуществляется через Интернет. Но, как и все программы удаленного доступа, каршеринг имеет свои проблемы, о которых лучше знать перед поездкой.

Александр ФЕДОТОВ

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